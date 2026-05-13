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國門新地標 淡江大橋工程美學特展揭秘

中央社／ 台北13日電

淡江大橋昨天通車，淡江大橋工程美學特展同步開展。公路局今天表示，特展首度公開ZHA設計團隊的12座橋塔本體迭代模型，透過美學設計與工程故事，帶民眾走進國門新地標誕生現場。

連接新北市淡水、八里的淡江大橋，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（ZahaHadid）事務所操刀。

交通部公路局發布新聞稿表示，淡江大橋5月12日正式通車，而在淡江大橋橋梁管理中心舉辦的淡江大橋工程美學特展同步開展，展期至8月12日，免費開放民眾預約入場，開展即吸引民眾參加，現場互動反應熱烈。

公路局指出，這次特展是台灣少見以「工程美學」為核心主題的展覽，打破工程與藝術的慣常邊界，讓技術語言透過影像及科普資訊視覺化，轉化為公眾易理解的工程敘事，完整解答國門新地標的建設及美學奧秘。

公路局表示，展場以垂直敘事架構幫助觀者層層深入，尤其首度公開ZHA設計團隊的12座橋塔本體迭代模型，有如明星般吸引很多鎂光燈，還設置互動裝置讓民眾親手體驗橋樑設計。

展場另有施工期間的生態保育記錄與造橋紀實影片，及幕後英雄的大名，向所有參與建設的工程團隊致敬。

公路局長林福山表示，淡江大橋計畫推動過程極其艱辛，曾面臨流標7次的重大挫折，能走到今日，關鍵在於公路局的「組織韌性」與「主事者的風險承擔」。

林福山也邀請全國關注淡江大橋以及對設計、藝文及工程有興趣的民眾，報名走進這座橋的誕生現場。他表示，透過從未完整公開的美學設計思維、工程實踐技術及人文關懷，了解如何在最難的地方，堅持初衷蓋出最美的國門新地標。

淡江大橋 淡水

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