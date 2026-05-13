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中央稱淡江大橋通車日期是新北建議 新北批：自相矛盾、邏輯不通

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府副發言人羅婉庭。圖／新北市府提供
新北市府副發言人羅婉庭。圖／新北市府提供

淡江大橋通車未邀地方政府參與，引發批評，公路局表示，通車日期是依新北市建議。新北市府副發言人羅婉庭駁斥，強調絕無此事，最初淡江大橋通車時間定在5月20日前後，為協調表演團體檔期而往前調整，市府曾詢問公路局「為何5月9日典禮跟5月12日通車間要間隔，而不是隔天5月10日即通車？」公路局當時表達，舞台撤場需要時間。

羅婉庭說，若5月12日真為新北市政府建議時間，交通部為何稱祈福拜拜為「內部活動」，禁止市府及在地區、里長們出席，交通部根本自我矛盾、邏輯不通。

羅婉庭強調，淡江大橋是新北市期盼多年的重大交通建設，通車本應回到交通專業、工程進度與民眾需求，若淪為個人行銷，相當可惜。

淡江大橋 淡水 新北

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