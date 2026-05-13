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淡江大橋機車道過窄惹議 高屏大橋拓寬機車道成雙線有效減少事故

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「高屏大橋」過去也曾因為機車道過窄，每年平均機車事故有80件，在民意要求下，公路局將原汽車道縮窄，拓寬機車道為二線道，2020年完工後已明顯減少事故。報系資料照
「高屏大橋」過去也曾因為機車道過窄，每年平均機車事故有80件，在民意要求下，公路局將原汽車道縮窄，拓寬機車道為二線道，2020年完工後已明顯減少事故。報系資料照

淡江大橋昨正式通車，但通車前就因機車道太窄引發爭議，機車族質疑寬度2.5公尺過窄，一旦發生事故將難排除。反觀南部高屏縣市的通勤要道「高屏大橋」，過去也曾因為機車道過窄，每年平均機車事故有80件，在民意要求下，公路局將原汽車道縮窄，拓寬機車道為二線道，2020年完工後已明顯減少事故，紓解上下班時段壅擠的機車潮。

淡江大橋昨通車，機車權益團體串聯抗議，車友也反映大橋品質欠佳等問題；有網紅徒手拆下螺絲，質疑為了趕工未固定，機車族也不滿交通部聲稱機車道「設計符合規範」，卻冷處理機車道過窄問題，尤其八里端下橋處常回堵，宛如機車瀑布；一名騎士表示，上橋到中段時，前方有輛機車刻意放慢，時速約僅廿公里，後方機車紛紛冒險超車，險象環生。

省道台一線高屏大橋是高屏縣市的要道，但橋上機車道過去也因寬度太窄、易發生車禍，平均不到5天就發生一起事故，造成後方機車動線癱瘓，公路總局第三區養護工程處計畫將原有的三線汽車道縮窄，從各3.5公尺縮減至3.25公尺，藉此拓寬機車道為二線道，總工程經費4千萬元，2020年3月完成北上與南下車道的刨鋪與開放。

有民眾在網路上發言說「淡江大橋機車道什麼時候要拓寬？高屏大橋機車道就有拓寬過，官員是在雙標嗎？」

警方表示，高屏大橋每天往來的機車數高達8.5萬輛，每年平均機車事故有80件，高屏大橋機車道從原來的2.5公尺拓寬為3.7公尺，有助於紓解上、下班交通尖峰時段壅擠的機車潮，但提醒機車族不能因為路幅變寬，就加足馬力超速行駛，反而更危險，，若有必要會增加攔檢勤務及設置機動測速照相機，以遏阻超速。

前高雄市議員林于凱表示，高屏大橋2019年以前，因機車道狹窄，一遇到事故，可能在橋上會回堵幾百公尺，他時任議員時就偕同前立法院長蘇嘉全的辦公室助理，一起處理高屏大橋機車道拓寬議題，拜訪3次公路總局第三區養護工程處，確定方案是「快車道縮窄，拓寬機慢車道為 2 線道」，並在公共政策網路參與平臺提案，「現在往來高屏大橋同勤的機車族，不用跟淡江大橋一樣，塞在小小的機車道，還要被檢討看風景」。

淡江大橋 淡水

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