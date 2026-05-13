淡江大橋通車後侯友宜指「機車部分有點混亂」 沒安全再美也沒意義

淡江大橋昨天正式通車，新北市長侯友宜雖沒獲邀參加通車祈福典禮，從昨天到今天都持續關注淡江大橋交通與車流情形。侯友宜在今天市政會議指出，觀察一天時間，確實減少淡水、八里通車時間20到30分鐘，關渡橋交通量減少30％，不過機車部分確實有點混亂，本周末勢必會有更多民眾前往欣賞夕陽，要求所有單位全區檢討，「沒有安全，再美的淡江大橋也沒有意義 」。

今天市政會議，交通局長鍾鳴時報告淡江大橋通車一天的情形，他指出，目前新的四條新公車路線，其中從桃園機場二航廈6時發車，不到一個小時車子就經過八里抵達淡水，到板橋的快速公車，7時從淡水發車在8時5分就抵達板橋。

鍾鳴時指出，今上午淡江大橋發揮車流移轉效應，紓解關渡大橋、淡水民權路車流，不過橋頭車速稍慢，將持續觀察 ；車流移轉台64，從昨天下午4時「嚐鮮車流」返家，尖峰在晚間7時結束，「非常難得，沒有拖到10點」。

另從台64到台61部分，往東方向將來要請公路局特別注意，車流稍慢但不能發生事故，若發生事故要很快解決，也會通報給中央掌握。

機車部分，依照交通部公路局既有設計與規範辦理，速限為40公里，呼籲用路人行駛時切勿超速，也不要任意超車，機車道寬度約1.5公尺，正常情況下若兩車並行，仍可能增加行車風險，建議騎士行駛時務必保持前後安全距離，以降低突發狀況帶來的危險。

淡江大橋部分工程仍在收尾階段，希望相關作業能盡快完成，進一步提升整體通行環境與安全性。此外橋面風勢較大，若遇到強風或其他外在因素干擾，保有適當車距，讓駕駛人有更充裕的反應時間，確保行車安全。

侯友宜指出，感謝交通局、警察局與地區所有同仁辛苦，這一天時間淡江大橋確實紓解淡水與八里經過關渡大橋的交通量，但確實衍生一些細節問題，第一天確實稍微混亂，機車道寬度上確實兩車並行有困難，加上當地有東北季風與河口天氣變化，不過目前經過警察同仁疏導，加上號誌秒數調整，最後有比較順一點。

侯友宜說，先前就預估台64有大量車流，昨天車流量每小時1600輛，比預估的800輛多，不過今天嚐鮮車流已經有舒緩，市府將持續觀察，至於機車族議題，會跟公路局持續研究，可能橋上限速等，用路人安全要做到位「沒有安全，再美的淡江大橋也沒有意義」。

侯友宜說，這幾天一定會有交通零星狀況，警力要持續增派，另外自行車與行人部分，也要多注意，尤其本周末，若天氣不錯，會有不少人去看夕陽， 星期六之前要好全面檢視，車流平安順暢是應盡的責任，讓用路人安全順暢，大家使用起來更方便。