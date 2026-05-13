快訊

513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布

500萬放官邸11個月才退？檢方猛攻鄭文燦：這不是政治獻金

聽新聞
0:00 / 0:00

影／淡江大橋通車後首上班日 淡水交通順暢用路人：分流有效

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午主橋段車流非常順暢。圖／翻攝公路局即時影像
今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午主橋段車流非常順暢。圖／翻攝公路局即時影像

今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午南向車流明顯比北上多，接近7點左右陸續出現排隊上橋隊伍但都不長，用路人反映台2線淡水往台北方向縮短將近一半時間，關渡橋車潮也比以前少，認為淡江大橋分流有效。

從交通部公路局即時影像觀察，今天清晨淡江大橋淡水端上橋往八里、林口南向車流明顯比北上下橋車流多，不到7點便一陣一陣出現排隊等候號誌隊伍，但不到塞車程度且上橋進入主線車道開始便一路順暢。

立委洪孟楷上午也在臉書貼文提及用路人反饋的實際開車感受，民眾表示從淡水中正東路（台2線）往竹圍（台北方向）沒以前塞車，縮短將近一半時間，從前要30分鐘，現在大約只要10分鐘。

洪孟楷說，從即時影像來看，原本台2線往關渡方向車流也比平常更順，確實發揮車流分散效果。他認為上班尖峰時段最能看出交通改善成果，因為車流比下班時段更集中，只要能有效分流、增加路線選擇，民眾馬上就會有感。

此外也有民眾表示期待淡北道路盡快完工，相信未來包括淡江大橋、淡北道路、以及輕軌藍海線二期持續完善之後，對整個大淡水地區交通一定會有更大幫助。

立委洪孟楷上午在臉書貼文提及用路人反饋淡江大橋通車後，淡水往台北方向通勤的實際開車感受。圖／翻攝洪孟楷臉書
立委洪孟楷上午在臉書貼文提及用路人反饋淡江大橋通車後，淡水往台北方向通勤的實際開車感受。圖／翻攝洪孟楷臉書

今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午南向車流明顯比北上多，接近7點左右陸續出現排隊等候號誌上橋隊伍但都不長，上橋進入主線車道開始便一路順暢。圖／翻攝公路局即時影像
今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午南向車流明顯比北上多，接近7點左右陸續出現排隊等候號誌上橋隊伍但都不長，上橋進入主線車道開始便一路順暢。圖／翻攝公路局即時影像

今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午關渡橋車流明顯較從前更順暢。圖／翻攝公路局即時影像
今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午關渡橋車流明顯較從前更順暢。圖／翻攝公路局即時影像

淡江大橋 淡水 洪孟楷

延伸閱讀

淡江大橋通車首日「單一小時湧7114汽機車」 機車搶道險象環生畫面曝光

冷眼集／淡江大橋通車好事變調 中央最壞示範

淡江大橋通車未邀侯友宜、拒2區長 交通部最新回應曝光

淡江大橋通車！風水師預言：北台灣風水開始轉動：有財有氣

相關新聞

影／淡江大橋通車後首上班日 淡水交通順暢用路人：分流有效

今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午南向車流明顯比北上多，接近7點左右陸續出現排隊上橋隊伍但都不長，用路人反映台2線淡水往台北方向縮短將近一半時間，關渡橋車潮也比以前少，認為淡江大橋分流有效。

淡江大橋通車後侯友宜指「機車部分有點混亂」 沒安全再美也沒意義

淡江大橋昨天正式通車，新北市長侯友宜雖沒獲邀參加通車祈福典禮，從昨天到今天都持續關注淡江大橋交通與車流情形。侯友宜在今天市政會議指出，觀察一天時間，確實減少淡水、八里通車時間20到30分鐘，關渡橋交通量減少30％，不過機車部分確實有點混亂，本周末勢必會有更多民眾前往欣賞夕陽，要求所有單位全區檢討，「沒有安全，再美的淡江大橋也沒有意義 」。

淡江大橋機車道過窄惹議 高屏大橋拓寬機車道成雙線有效減少事故

淡江大橋昨正式通車，但通車前就因機車道太窄引發爭議，機車族質疑寬度2.5公尺過窄，一旦發生事故將難排除。反觀南部高屏縣市的通勤要道「高屏大橋」，過去也曾因為機車道過窄，每年平均機車事故有80件，在民意要求下，公路局將原汽車道縮窄，拓寬機車道為二線道，2020年完工後已明顯減少事故，紓解上下班時段壅擠的機車潮。

搭機車體驗淡江大橋 洪孟楷：蒐集意見一周後辦會勘

昨天是淡江大橋通車日，不只民眾想上橋嘗鮮，藍綠民代也紛紛騎機車走一趟，親身體驗通車後的實際路況與行車感受。今天是通車第二天，管理單位、警方仍嚴陣以待。

圖解淡江大橋通車3挑戰 機車道太窄有解嗎？

淡江大橋12日通車，現場湧入大批民眾，逾千人見證這座「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」啟用；汽機車道和行人、自行車道一度壅塞，約半小時後逐漸紓解。

【總編開箱】陳世凱「請假拜拜」 淡江大橋成賴政府照妖鏡

新北市近年最重大的交通建設淡江大橋5月12日正式通車，由交通部長陳世凱主持通車祈福典禮，但因未邀地方首長與民代與會，還缺席立法院總質詢，引發批評。這場通車祈福典禮猶如「照妖鏡」，照出執政黨官員「重宣傳、輕監督、蔑視國會」的傲慢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。