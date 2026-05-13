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影／淡江大橋通車後首上班日 淡水交通順暢用路人：分流有效
今天是淡江大橋通車之後第一個上班日，上午南向車流明顯比北上多，接近7點左右陸續出現排隊上橋隊伍但都不長，用路人反映台2線淡水往台北方向縮短將近一半時間，關渡橋車潮也比以前少，認為淡江大橋分流有效。
從交通部公路局即時影像觀察，今天清晨淡江大橋淡水端上橋往八里、林口南向車流明顯比北上下橋車流多，不到7點便一陣一陣出現排隊等候號誌隊伍，但不到塞車程度且上橋進入主線車道開始便一路順暢。
立委洪孟楷上午也在臉書貼文提及用路人反饋的實際開車感受，民眾表示從淡水中正東路（台2線）往竹圍（台北方向）沒以前塞車，縮短將近一半時間，從前要30分鐘，現在大約只要10分鐘。
洪孟楷說，從即時影像來看，原本台2線往關渡方向車流也比平常更順，確實發揮車流分散效果。他認為上班尖峰時段最能看出交通改善成果，因為車流比下班時段更集中，只要能有效分流、增加路線選擇，民眾馬上就會有感。
此外也有民眾表示期待淡北道路盡快完工，相信未來包括淡江大橋、淡北道路、以及輕軌藍海線二期持續完善之後，對整個大淡水地區交通一定會有更大幫助。
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