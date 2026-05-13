搭機車體驗淡江大橋 洪孟楷：蒐集意見一周後辦會勘

昨天是淡江大橋通車日，不只民眾想上橋嘗鮮，藍綠民代也紛紛騎機車走一趟，親身體驗通車後的實際路況與行車感受。今天是通車第二天，管理單位、警方仍嚴陣以待。

備受矚目的淡江大橋昨上午11時30分正式通車，機車道安全與動線問題成為焦點。通車首日有騎士誤闖待轉區、下橋處車流一度回堵，24歲單姓男子不滿機車道過窄在通車前硬闖快車道遭警方攔下，成為通車後第一位挨罰者。

立委洪孟楷昨偕同仁騎機車上淡江大橋，他說，除感受到淡江大橋的壯麗與便利，也發現幾項有待改善之處，包括機車專用道在橋梁兩端的標線仍不夠清楚，及目前尚未設置提醒自行車騎士下橋需牽行的告示牌，導致現場員警必須持續提醒騎士。

洪孟楷說，通車一周後，他將彙整地方里長、警局及各類用路人實際使用回饋，邀集公路局等相關主管機關辦理大型會勘，全面檢視目前橋面標線、指示牌及動線規畫，針對問題儘速改善、一次到位。

「要做到真正安全、便利，貼近每一位用路人需求。」洪孟楷說，淡江大橋是地方期待數十年的重大建設，如今終於通車，更應該把每一個細節做到最好，攸關用路安全的部分，絕對不能妥協。