快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

搭機車體驗淡江大橋 洪孟楷：蒐集意見一周後辦會勘

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／新北即時報導
昨天通車第一時間現場湧入大批民眾，粗估超過千人到場，搶先見證這座「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」啟用的重要時刻。記者林伯東／攝影
昨天通車第一時間現場湧入大批民眾，粗估超過千人到場，搶先見證這座「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」啟用的重要時刻。記者林伯東／攝影

昨天是淡江大橋通車日，不只民眾想上橋嘗鮮，藍綠民代也紛紛騎機車走一趟，親身體驗通車後的實際路況與行車感受。今天是通車第二天，管理單位、警方仍嚴陣以待。

備受矚目的淡江大橋昨上午11時30分正式通車，機車道安全與動線問題成為焦點。通車首日有騎士誤闖待轉區、下橋處車流一度回堵，24歲單姓男子不滿機車道過窄在通車前硬闖快車道遭警方攔下，成為通車後第一位挨罰者。

立委洪孟楷昨偕同仁騎機車上淡江大橋，他說，除感受到淡江大橋的壯麗與便利，也發現幾項有待改善之處，包括機車專用道在橋梁兩端的標線仍不夠清楚，及目前尚未設置提醒自行車騎士下橋需牽行的告示牌，導致現場員警必須持續提醒騎士。

洪孟楷說，通車一周後，他將彙整地方里長、警局及各類用路人實際使用回饋，邀集公路局等相關主管機關辦理大型會勘，全面檢視目前橋面標線、指示牌及動線規畫，針對問題儘速改善、一次到位。

「要做到真正安全、便利，貼近每一位用路人需求。」洪孟楷說，淡江大橋是地方期待數十年的重大建設，如今終於通車，更應該把每一個細節做到最好，攸關用路安全的部分，絕對不能妥協。

淡江大橋 淡水 洪孟楷

延伸閱讀

淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士搶頭香遭攔恐遭罰6萬元

淡江大橋通車騎士興奮比讚 下橋端出口壅塞宛若機車瀑布

淡江大橋機車道綠燈秒數太短釀壅塞 騎士批：對機車族不友善

相關新聞

搭機車體驗淡江大橋 洪孟楷：蒐集意見一周後辦會勘

昨天是淡江大橋通車日，不只民眾想上橋嘗鮮，藍綠民代也紛紛騎機車走一趟，親身體驗通車後的實際路況與行車感受。今天是通車第二天，管理單位、警方仍嚴陣以待。

圖解淡江大橋通車3挑戰 機車道太窄有解嗎？

淡江大橋12日通車，現場湧入大批民眾，逾千人見證這座「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」啟用；汽機車道和行人、自行車道一度壅塞，約半小時後逐漸紓解。

【總編開箱】陳世凱「請假拜拜」 淡江大橋成賴政府照妖鏡

新北市近年最重大的交通建設淡江大橋5月12日正式通車，由交通部長陳世凱主持通車祈福典禮，但因未邀地方首長與民代與會，還缺席立法院總質詢，引發批評。這場通車祈福典禮猶如「照妖鏡」，照出執政黨官員「重宣傳、輕監督、蔑視國會」的傲慢。

淡江大橋通車首日 機車道險象環生

淡江大橋昨通車，機車權益團體串聯抗議，車友也反映大橋品質欠佳等問題；有網紅徒手拆下螺絲，質疑為了趕工未固定。公路局回應，目前仍在施工工期，部分工程不影響橋梁本體安全及通車條件，後續持續檢查修正。

祈福通車 交部未邀地方挨轟

淡江大橋昨通車，交通部辦通車祈福典禮，卻未邀新北市府和地方民代。部長陳世凱說，五月九日已辦通車典禮，侯也多次參加，這次只是內部祈福拜拜。新北市長侯友宜強調「淡江大橋是大家的」。

冷眼集／淡江大橋通車好事變調 中央最壞示範

建造過程命運多舛的淡江大橋終於通車，這座跨越淡水河的地標，地方等待近半世紀。用路人最關心的是通勤時間能否縮短、行車是否安全。但從註冊商標到通車，交通部小動作不斷，本是中央、地方合作的一樁美事，卻選在陳世凱生日當天辦通車祈福，還刻意不邀地方參與，自家人看了也搖頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。