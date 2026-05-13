淡江大橋的大腦 24小時監控動態

淡江大橋通車，淡水端匝環道中央的橋梁管理中心同步啟用，為全台第一處負責橋梁維運與交通監控中樞，可說是「淡江大橋的大腦」，廿四小時運作，配置事故處理班常駐待命，也設有拖吊車、緩撞車，快速排除橋上事故。

交通部公路局把橋管中心定位為「淡江大橋的大腦」，除負責橋梁監控與維運，未來也將引進便利商店、咖啡及展覽空間等服務機能，通車後逐步開放。

公路局北分局景美段長張建智表示，淡江大橋預期交通量相當大，因此設置專責橋梁管理中心，希望提升橋梁維運效率與用路安全。橋上共設廿六支監視器，涵蓋汽車道、機車道及自行車道等範圍，可即時掌握橋面動態；也設有位移、震動、風速及氣象等即時監測系統，持續回傳數據，掌握狀況。事故處理班平時駐點橋梁管理中心內，一旦發現事故可立即派員處理，同步聯繫警、消聯合救援，最遠約十分鐘可抵達現場。

北分局交控中心副主任江堅銘表示，監視器可回傳橋梁管理中心和行控中心同步監看，全橋行車範圍皆可涵蓋。淡江大橋位於出海口，風勢較大，監測系統密度比一般橋梁更高，也具轉動及調焦功能，可即時放大查看事故點與車流回堵情況。

橋面狀況以人員監看為主，江堅銘指出，未來評估導入事故偵測系統，朝ＡＩ智慧監控方向規畫。他表示，橋梁管理中心除配置事故處理班，也進駐緩撞車、吊卡車、ＬＥＤ警示車、重機、一般機車及電動自行車等設備。

江堅銘說，淡江大橋已規畫強風警戒及封橋標準，參數由設計顧問公司提供，將再與相關單位確認，盼颱風季前完成作業。