冷眼集／通車好事變調 中央最壞示範

建造過程命運多舛的淡江大橋終於通車，這座跨越淡水河的地標，地方等待近半世紀。用路人最關心的是通勤時間能否縮短、行車是否安全。但從註冊商標到通車，交通部小動作不斷，本是中央、地方合作的一樁美事，卻選在陳世凱生日當天辦通車祈福，還刻意不邀地方參與，自家人看了也搖頭。

對淡水、八里居民而言，淡江大橋是日常生活的期盼，非政治作秀舞台。重大工程須中央、地方齊心合力，某種程度是檢驗是否政治成熟的試金石。近年中央給藍營執政縣市「穿小鞋」事件屢見不鮮，淡江大橋成為縮影，多年累積的互不信任，在橋上又被點燃。

淡江大橋建設中，新北是不可或缺的股東，但中央先是搶先註冊「淡江大橋」商標，引發地方不滿；隨後辦路跑又我行我素；通車前暖身活動，周末時段也幾乎被中央占滿，心結一再加深。

早在通車前，淡江大橋機車道設計便出現排山倒海的專業質疑。二點五公尺機車道，扣除標線與路肩後，實際可行駛空間僅約一點五公尺。加上橋上常有強陣風，若騎士失控擦撞，事故後果不堪設想，實體分隔島也恐導致車流回堵，救護車難以靠近。

百姓擔心通勤路發生危險，交通部卻只忙著辯白，一再強調機車道設計符合規範。面對網紅質疑機車道護欄設計像刨刀、燈桿螺絲外露暗藏危機，交通部全未虛心檢討，也缺乏接受檢驗的雅量，竟發文反擊網紅造謠。不花心思解決專業問題，反急著解決提出問題者，傲慢態度令人無法接受。

通車後，另一波考驗才正開始，交通部顧著大內宣，還未獲得回響，就先招致批評，已先失分。