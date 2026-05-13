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祈福通車 交部未邀地方挨轟

聯合報／ 本報記者／連線報導

淡江大橋昨通車，交通部辦通車祈福典禮，卻未邀新北市府和地方民代。部長陳世凱說，五月九日已辦通車典禮，侯也多次參加，這次只是內部祈福拜拜。新北市長侯友宜強調「淡江大橋是大家的」。

「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」由陳世凱主持，活動未邀請侯友宜及地方民代，連區長都被告知「不要參加」，加上昨也是陳世凱四十九歲生日，引發批評，新北市議會無黨聯盟召集人蔡錦賢、淡水地區多名里長到場抗議，質疑中央漠視地方長期支持工程的努力。

媒體詢問為何未邀請侯出席，陳世凱表示，一個月前就辦相關慶祝活動，讓更多民眾上橋，每次都邀請侯友宜，九日晚上通車典禮侯友宜和副市長朱惕之、七位局處長都到場。昨天是內部拜拜祈福，通車是地方喜事，希望不要變成不開心的事。

昨天祈福典禮，恰逢立法院總質詢，由交通部次長陳彥伯代為列席，引起國民黨立委洪孟楷批評，是國會監督重要，還是個人宣傳重要？卓表示，部會首長出席總質詢，是義務也是責任，但依法部長因公有必要的行程時，由次長代為答詢。

「我也沒有被邀請。」卓榮泰受訪時說，淡江大橋最大活動是九日晚上的通車典禮，當晚他與賴清德總統、侯友宜及多位立委都到場，昨只祈福通車順利平安。

不過，民進黨立委蘇巧慧則有不同看法，她說，即便只是簡單的祈福儀式，都應邀請在地官員參與較為理想，希望未來交通部做事能更周到、圓滿。

新北市議會昨也砲聲隆隆，新北市府發言人李利貞說，「大工程搞小動作沒有意義」。儘管侯友宜未受邀參加祈福，昨下午仍到交通局交通戰情室坐鎮，了解通車後路況，並要求加強機車安全宣導。

選在陳世凱生日當天通車，公路局表示，通車日期是依新北市建議，再報到交通部。但新北市府否認，指是公路局決定。

淡江大橋 淡水

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