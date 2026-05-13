淡江大橋通車首日 機車道險象環生

淡江大橋昨天通車，汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖。記者林伯東／攝影

淡江大橋昨通車，機車權益團體串聯抗議，車友也反映大橋品質欠佳等問題；有網紅徒手拆下螺絲，質疑為了趕工未固定。公路局回應，目前仍在施工工期，部分工程不影響橋梁本體安全及通車條件，後續持續檢查修正。

交通部長陳世凱昨主持祈福儀式及橋梁管理中心揭牌，駕駛吉普車載工程人員巡禮，向施工團隊表達敬意，祈福儀式前，陳世凱還親自率隊先騎乘電動機車，實際體驗橋上機車通行環境。現場湧入大批民眾，逾千人見證這座「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」啟用；汽機車道和行人、自行車道一度壅塞，約半小時後逐漸紓解。

只是通車首日狀況不斷，淡水端機車道一早聚集不少騎士等待，通車後興奮比「讚」上橋，但沒幾分鐘八里端下橋處便回堵，宛如「機車瀑布」；下班尖峰時段車潮明顯減少。

機車道安全動線也成焦點，機車族不滿交通部聲稱「設計符合規範」，冷處理機車道過窄問題，串聯通車日闖進快車道，警方嚴陣以待。廿四歲單姓男子通車前拒絕警方攔阻，硬從八里端闖進快車道，稱是為抗議機車道太窄，下橋遭警方攔下扣車，將被開罰最高六萬一八○○元；也有騎士誤闖待轉區，造成混亂。

騎士鄭小姐表示，她從淡水往返八里、板橋，淡江大橋通車前要繞很遠，如今縮短通行時間很有感，橋上風景也很美。但上橋到中段時，前方有輛機車刻意放慢，時速約僅廿公里，後方機車紛紛冒險超車，險象環生。

林姓男騎士也說，機車道很有壓迫感，若前方車速慢或偏移，後方就會塞住或撞上；淡水端下橋處機車只能直行或右轉，但專屬綠燈太短，車流塞在匝道口。

新北市議員鄭宇恩騎車體檢淡江大橋，她說，有多項細節待改善，包括機車道、自行車道及人行道護欄有銳角面未完成包覆，淡水和八里端匝道出現嚴重回堵，時制須審慎規畫。

重機網紅「火花羅」昨前往直播，除質疑機車道窄，還點出中正路左轉上橋動線混亂，橋上部分護欄、擋風牆及附屬設施有瑕疵，他徒手轉下部分螺絲，質疑「擺明就是趕工」。

對此，交通部公路局長林福山表示，機車道寬度符合公路路線設計規範的二點五公尺，交通部也已建立完整應變機制。

交通部公路局北新工分局長陳永傑說，目前在不影響橋梁本體安全及通車條件下通車，隔音牆等後續工項仍在施工期，螺絲鬆動等少數個案等，會持續補強改善。

新北市交通局表示，中正路相關標線將再與公路局討論，評估調整標線配置或加強警示與宣導，降低民眾誤判。