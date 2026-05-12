淡江大橋通車未邀侯友宜、拒2區長 交通部最新回應曝光

淡江大橋今早11時30分正式通車，但交通部未邀請地方首長及民代參加，甚至致電通知淡水及八里2位里長「不要參加」引發批評。交通部今強調，通車前5場活動均有邀請，由於今天活動僅為公路局內部橋梁管理中心啟用及通車前祈福典禮，才未比照先前做法邀請；另因區長致電表示出席，為不讓區長誤會才致電提醒，並非有意阻擋。

新北市新聞局長李利貞今指出，淡江大橋今通車，昨天新北市府主動確認是否需派員出席通車祈福儀式，交通部回覆「未邀請相關機關、首長及民代」，甚至透過電話通知淡水及八里2位區長「請他們不要參加」；區長想代表在地鄉親為重大建設祈福，卻遭到禁止，李利貞表示，「大工程搞小動作沒有意義」。

對此，交通部公路局今表示，淡江大橋通車前系列活動均與新北市政府保持密切合作，雙方共同召開4次平台會議討論，相關活動新北市府高層也多次出席參與，包含4月18日路跑活動由副市長朱惕之、副秘書長龔雅雯出席；4月19日自行車活動由副市長朱惕之出席；4月26日「在一起・走上橋」大遊行由副市長劉和然出席。

5月2日「星空音樂會」由副市長劉和然出席；5月3日「我和大橋在一起」活動由副市長朱惕之出席；5月9日「感恩・美好之夜」通車典禮，邀請新北市長侯友宜、副市長、秘書長、副秘書長及新北市政府相關一級機關首長、新北市議會議長、副議長、該選區所有市議員，以及淡水、八里2區長與在地里長共同參與。

其中，5月9日「感恩・美好之夜」典禮晚會，新北市政府列邀27人、新北市議會7人、淡水、八里區所有里長52人，合計新北地方代表至少86人，公路局指出，顯示通車前正式大型活動是以中央地方共同見證、共同慶賀為安排原則，絕無排除地方參與之意。

公路局強調，今上午活動為公路局內部橋梁管理中心啟用、正式通車前祈福及工程團隊巡禮，並非大型對外典禮，因此並未比照5月9日「感恩・美好之夜」通車典禮邀請總統府、行政院、內政部、新北市政府及各界貴賓出席。

公路局表示，淡江大橋建設過程中，交通部、內政部及新北市政府均為重要協力夥伴；今日活動安排主要是希望在正式通車前，讓第一線工程團隊有機會親自走過自己多年努力完成的作品，向工程英雄表達感謝。

此外，交通部陳世凱部長今也親自駕車，載工程英雄於正式開放通車前進行最後巡禮，是盼讓第一線工程團隊能親自見證自己的努力成果，也讓社會看見公共工程背後真正值得被感謝的人；公路局重申，這不是活動，是對勞苦功高的工程英雄給予敬意與肯定。

公路局表示，淡江大橋不只是連結淡水與八里的交通建設，更是中央地方共同努力及工程團隊長年付出的成果。通車後將串聯台61線、台64線及臺北港周邊路網，分擔關渡大橋交通負荷，提升淡水、八里及北海岸地區交通效率，促進觀光產業發展，也為淡水河口打造兼具交通、美學、觀光與公共生活的新地標。

公路局表示，未來也將持續與新北市政府及地方單位合作，做好通車後交通維持、橋梁管理及用路安全宣導，讓淡江大橋安全、順暢地服務民眾。

5月9日「感恩・美好之夜」典禮晚會，新北市政府列邀27人、新北市議會7人、淡水、八里區所有里長52人，合計新北地方代表至少86人。圖／交通部提供