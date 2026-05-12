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淡江大橋通車首日「單一小時湧7114汽機車」 機車搶道險象環生畫面曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋今上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋今上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋今上午11時30分正式通車，吸引逾千人湧入體驗新橋。交通部統計，通車後單一小時交通量，快車道南下達1726輛、北向達1762輛；機車道南下達1820輛、北向達1806輛，瞬間湧入的人車潮也導致周邊地方道路壅塞，主線匝道也一度出現回堵至橋上的情形，經經方疏導後，午後車流已紓解、運作順暢。

淡江大橋今上午11時30分正式通車，開放通行的第一時間即吸引大批用路人、自行車騎士及步行的民眾，爭相上橋體驗期待30多年的淡江大橋。

經公路局北分局統計，通車後單一小時交通量，快車道南下達1726輛、北向達1762輛；機車道南下達1820輛、北向達1806輛，瞬間湧入的大量人車潮導致周邊地方道路壅塞，主線匝道也一度出現回堵至橋上的情形，經警方積極疏導與養護團隊的密切監控處置下，午後車流已見紓解、運作順暢。

不少機車騎士第一時間就衝上橋體驗，發現機車道確實偏窄，且因有限速40的規定，加上許多騎士興奮邊騎邊欣賞橋上風光，車速更加緩慢，卻有少部分騎士愈插隊差點釀災。

網友abx8888在今早開放通車後也騎機車上橋，卻意外錄下驚險一幕。從影片（https://www.threads.com/@abx8888/post/DYOY327ERnN/media?xmt=AQG0Ex2OIZihN6L0khWqneYckiH6TVYj_kRy6HFkjrXmb34）可見，網友abx8888的機車幾乎占滿整個機車車道，後方卻有另名騎士疑似為了搶快，欲強行從左側小縫隙竄出，差點就發生擦撞，整個過程險象環生。

交通部公路局長林福山強調，淡江大橋機車道寬度為符合公路路線設計規範的2.5公尺，交通部也已建立完整的應變機制。包含設有行控中心，24小時監控橋面狀況，監控機車道在內的所有車道，若發生事故或是塞車狀況，第一時間將與警察、消防等單位啟動聯防機制，也會備妥工程人員、拖吊機具，待有需要至現場排除事故。

此外，也有民眾發現，通車第一天的機車道上有一塊塊白色疑似「補丁」，質疑淡江大橋並未完工就通車，林福山說明，一般橋面道路因不需舉辦活動，最後鋪完柏油就通車，但淡江大橋在通車前有舉辦一系列活動，等於是一邊施工一邊辦活動，因此通車當天才會看到柏油鋪完、舉辦活動留下的白色漆痕，該漆痕只要下雨或經一段時間就會消失，並非「補丁」。

公路局北分局最後呼籲，淡江大橋為台61線西濱快速公路，民眾務必依速限小心駕駛，依序前進，且淡水端為台61線快速公路起點，也請確依速限規定行駛，逐步降速進入淡水市區。公路局將與警方共同合作，持續強化交通監控疏導，共同維護通車初期的交通安全與順暢，讓淡江大橋這座台灣新地標發揮最大的交通效益。

有民眾從影片中看到機車道面有白色塊狀疑似「補丁」。圖／網友abx8888授權提供
有民眾從影片中看到機車道面有白色塊狀疑似「補丁」。圖／網友abx8888授權提供

網友abx8888騎機車上橋，卻遭到後方騎士疑似為了搶快，欲強行從左側小縫隙竄出，差點就發生擦撞，整個過程險象環生。圖／網友abx8888授權提供
網友abx8888騎機車上橋，卻遭到後方騎士疑似為了搶快，欲強行從左側小縫隙竄出，差點就發生擦撞，整個過程險象環生。圖／網友abx8888授權提供

淡江大橋 淡水

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