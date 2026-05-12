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淡江大橋通車未邀新北市府惹議 李四川：開股東會卻不邀股東很奇怪

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川強調，橋梁沒有分顏色，建設也沒有分藍綠。記者黃子騰／攝影
李四川強調，橋梁沒有分顏色，建設也沒有分藍綠。記者黃子騰／攝影

淡江大橋今天上午正式通車，交通部陳世凱出席揭牌暨通車祈福儀式，但新北市府未受邀引發討論。國民黨新北市長參選人李四川表示，橋梁沒有分顏色，建設也沒有分藍綠，新北市出錢三分之一，好比開股東會議但是不邀股東，感覺很奇怪。

李四川今天晚間6時30分出席新莊慈祐宮媽祖聖誕圓滿餐會，被問及民調雖顯示領先，但跟蘇巧慧差距只剩下0.8個百分點，未來如何爭取更多民眾支持。李四川重申民調都作為參考，重點還是要走遍所有29區聽聽基層的聲音。

另外今天淡江大橋通車祈福儀式，交通部未邀請新北市府被疑搶功，機車道問題也引發批評。李四川說淡江大橋新北市出了三分之一的經費，但今天通車祈福儀式就好像開股東會議，但是不邀股東，我認為很奇怪。

李四川強調，橋梁沒有分顏色，建設也沒有分藍綠。淡江大橋機車道原則上設計雖然是2.5公尺，但現在劃線只有1.5公尺，一定要改善。李四川也呼籲對手、現在是立委的蘇巧慧，應該要求交通部盡快改善，確保所有機車族的交通安全。

李四川表示民調都做為參考，還是要走遍29區聽聽基層的聲音。記者黃子騰／攝影
李四川表示民調都做為參考，還是要走遍29區聽聽基層的聲音。記者黃子騰／攝影

李四川逐桌致意。記者黃子騰／攝影
李四川逐桌致意。記者黃子騰／攝影

李四川向在場的香客爭取支持。記者黃子騰／攝影
李四川向在場的香客爭取支持。記者黃子騰／攝影

淡江大橋 淡水 李四川 交通部 陳世凱

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