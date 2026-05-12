快訊

聯發科股價回檔「鬆口氣」 成功躲過連莊三次注意股及二次處置危機

林志玲傳接任「文策院董事」 將於6月底上任

男專員與女子街頭激情！華南銀遭譏性侵銀行 他丟飯碗提告判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋通車沒獲邀 侯友宜緊盯首日路況與機車安全

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午到交通局交通戰情室坐鎮，了解淡江大橋通車首日情形。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今天下午到交通局交通戰情室坐鎮，了解淡江大橋通車首日情形。圖／新北市政府提供

淡江大橋今天通車，雖然交通部沒有邀請地方政府參加，新北市長侯友宜今天下午到交通局交通戰情室坐鎮，指示加強機車安全宣導，提醒機車騎士行經淡江大橋時，務必遵循公路局規劃之標誌標線行駛，保持適當安全距離，共同維護通車初期交通安全與順暢。

交通局專門委員林昭賢簡報指出，淡江大橋今日通車後整體路況大致平穩，部分路段車流湧現，幸賴現場員警義交適時指揮疏解。交通局已同步啟動號誌調控、交通疏導及大眾運輸整備等措施，警察局並將持續動員勤務派遣，以因應通車帶來的複雜變化，全力疏導交通，維護用路人安全。

淡水端部分，中正路與沙崙路口於通車後前2小時車流較為集中，沙崙路車隊一度回堵至新民隧道，經現場員警即時依車流狀況調整號誌，大約1至2個號誌周期稍可紓解；經推估，上橋交通量最高峰一小時逾1600輛次，約為原規畫單位預估的2倍以上，後續車流仍持續增增減減。下午4時左右，中正路往北方向車流持續增高，現場透過號誌動態調整因應。

八里端方面，臨港大道與忠孝路口因車流集中匯入忠孝路，且車流可分往南、北雙向行駛，近午一度回堵至博物館路。交通局指出，原先臨時實施之汽、機車分流措施，於下午2時撤除後恢復正常通行，整體車流已趨平穩；另為避免往南汽機車於忠孝路口迴轉上橋造成安全隱憂，交通局已緊急增設禁止迴轉標誌，加強交通安全維護。

配合淡江大橋通車所新闢的4條公車路線也於今日下午進行實車測試，迎接明天起試營運；另周邊YouBike租賃系統亦同步完成整備，提供民眾更多元接駁選擇。

交通局表示，後續將持續密切觀察淡江大橋及周邊道路車流變化，滾動檢討交通動線與號誌時制，並視實際車流狀況即時調整疏導措施，確保整體交通運作順暢。

淡江大橋 淡水 侯友宜

延伸閱讀

淡江大橋左轉動線挨批易混亂 新北：將與公路局討論

淡江大橋護欄遭網紅批有危險 公路局曬證據駁斥「勿造謠」

淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

淡江大橋即將通車 新北交通局：無人機違規拍攝最高可罰30萬元

相關新聞

淡江大橋通車未邀侯友宜、拒2區長 交通部最新回應曝光

淡江大橋今早11時30分正式通車，但交通部未邀請地方首長及民代參加，甚至致電通知淡水及八里2位里長「不要參加」引發批評。交通部今強調，通車前5場活動均有邀請，由於今天活動僅為公路局內部橋梁管理中心啟用及通車前祈福典禮，才未比照先前做法邀請；另因區長致電表示出席，為不讓區長誤會才致電提醒，並非有意阻擋。

交通部螺絲真的鬆了？遭點名造謠 火花羅直播「徒手轉下淡江大橋螺帽」

淡江大橋日前正式通車後，重機網紅「火花羅」持續針對機車道及橋上設施提出質疑，公路局今早批評其「勿再造謠」。不過，火花羅今天再度前往淡江大橋直播，質疑橋上部分護欄、隔音牆及附屬設施仍存在施工瑕疵，甚至直言「擺明就是趕工」。對此，交通部公路局北新工分局長陳永傑表示，部分遭點名設施屬於後續隔音牆工項，目前仍在施工工期內，後續將持續改善。

淡江大橋機車道綠燈秒數太短釀壅塞 騎士批：對機車族不友善

淡江大橋今天上午正式通車，但在通車前就因機車道太窄引發爭議，有網友在網路上串聯要集體上快速車道表達不滿，新北警不敢大意派出大批警力到場疏導、巡查，查獲硬闖快車道的單男並開單告發，所幸目前車流一切正常並無其他違規狀況發生。

淡江大橋通車騎士興奮比讚 下橋端出口壅塞宛若機車瀑布

民眾期盼多年的淡江大橋今天上午11時30分終於正式通車，淡水端機車道入口已聚集許多騎士等待，隨著時間將至不時探頭張望。當通行時間一到後，騎士們興奮的發動引擎排隊緩緩騎上機車道，並豎起大拇指比讚，感受首次通過淡江大橋的新鮮感。

淡江大橋通車未邀侯友宜 陳世凱：只是內部祈福拜拜儀式不要不開心

淡江大橋今天上午11時30分正式通車，交通部長陳世凱上午10時出席「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，面對媒體詢問為何未邀請新北市長侯友宜，陳世凱表示5月9日已舉辦過通車典禮，侯友宜也多次參加，今天只是內部祈福拜拜儀式。

淡江大橋通車首日「單一小時湧7114汽機車」 機車搶道險象環生畫面曝光

淡江大橋今上午11時30分正式通車，吸引逾千人湧入體驗新橋。交通部統計，通車後單一小時交通量，快車道南下達1726輛、北向達1762輛；機車道南下達1820輛、北向達1806輛，瞬間湧入的人車潮也導致周邊地方道路壅塞，主線匝道也一度出現回堵至橋上的情形，經經方疏導後，午後車流已紓解、運作順暢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。