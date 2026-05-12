淡江大橋通車沒獲邀 侯友宜緊盯首日路況與機車安全

淡江大橋今天通車，雖然交通部沒有邀請地方政府參加，新北市長侯友宜今天下午到交通局交通戰情室坐鎮，指示加強機車安全宣導，提醒機車騎士行經淡江大橋時，務必遵循公路局規劃之標誌標線行駛，保持適當安全距離，共同維護通車初期交通安全與順暢。

交通局專門委員林昭賢簡報指出，淡江大橋今日通車後整體路況大致平穩，部分路段車流湧現，幸賴現場員警義交適時指揮疏解。交通局已同步啟動號誌調控、交通疏導及大眾運輸整備等措施，警察局並將持續動員勤務派遣，以因應通車帶來的複雜變化，全力疏導交通，維護用路人安全。

在淡水端部分，中正路與沙崙路口於通車後前2小時車流較為集中，沙崙路車隊一度回堵至新民隧道，經現場員警即時依車流狀況調整號誌，大約1至2個號誌周期稍可紓解；經推估，上橋交通量最高峰一小時逾1600輛次，約為原規畫單位預估的2倍以上，後續車流仍持續增增減減。下午4時左右，中正路往北方向車流持續增高，現場透過號誌動態調整因應。

八里端方面，臨港大道與忠孝路口因車流集中匯入忠孝路，且車流可分往南、北雙向行駛，近午一度回堵至博物館路。交通局指出，原先臨時實施之汽、機車分流措施，於下午2時撤除後恢復正常通行，整體車流已趨平穩；另為避免往南汽機車於忠孝路口迴轉上橋造成安全隱憂，交通局已緊急增設禁止迴轉標誌，加強交通安全維護。

配合淡江大橋通車所新闢的4條公車路線也於今日下午進行實車測試，迎接明天起試營運；另周邊YouBike租賃系統亦同步完成整備，提供民眾更多元接駁選擇。

交通局表示，後續將持續密切觀察淡江大橋及周邊道路車流變化，滾動檢討交通動線與號誌時制，並視實際車流狀況即時調整疏導措施，確保整體交通運作順暢。