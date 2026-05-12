淡江大橋左轉動線挨批易混亂 新北：將與公路局討論

淡江大橋正式通車後，除機車道寬度、護欄等問題引發討論外，橋下中正路的機車左轉動線設計，也遭質疑容易混淆。新北市交通局則表示將進一步與公路局討論，評估是否調整標線，或加強導引警示措施。

長期關心交通議題的網紅火花羅質疑，中正路左轉淡江大橋導引混亂，因機車可先行騎乘內側車道，騎士轉彎時容易依循汽車動線直接往內側行駛，但實際上機車道設置於較外側位置，「等到騎士發現要往外切時，就容易跟其他車流交錯」。

火花羅表示，中正路口的虛線與車道導引方向，容易讓騎士下意識順著內側車流行駛，增加誤入快車道或臨時切換車道風險。他認為，目前問題並非單純騎士不熟悉路況，而是整體動線設計本身就有待調整。

他指出，現場甚至有機車騎士停錯待轉區，經警方提醒後才重新移動，認為目前標線、導引與動線規畫不夠直觀，「很多人第一時間其實不知道怎麼走」。

對此，新北市交通局指出，相關路口標線及配置主要由公路局設計，新北市則提供意見協助。由於該路段屬公路局轄管，因此若後續涉及標線調整，仍需與公路局進一步討論。

交通局表示，後續將再與公路局討論，評估是否有機會進一步調整標線、導引配置，或加強警示及宣導措施，降低民眾誤判與混淆情形。對於部分騎士誤停待轉區部分，交通局也表示，可能與民眾仍不熟悉新動線有關，後續也會持續觀察車流及使用狀況。

淡江大橋下中正路的機車左轉動線設計，遭質疑容易混淆。圖／民眾提供