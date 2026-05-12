交通部螺絲真的鬆了？遭點名造謠 火花羅直播「徒手轉下淡江大橋螺帽」

淡江大橋日前正式通車後，重機網紅「火花羅」持續針對機車道及橋上設施提出質疑，公路局今早批評其「勿再造謠」。不過，火花羅今天再度前往淡江大橋直播，質疑橋上部分護欄、隔音牆及附屬設施仍存在施工瑕疵，甚至直言「擺明就是趕工」。對此，交通部公路局北新工分局長陳永傑表示，部分遭點名設施屬於後續隔音牆工項，目前仍在施工工期內，後續將持續改善。

火花羅指出，淡江大橋部分擋風牆及護欄固定結構存在施工問題，包括不少螺帽可直接徒手轉下、螺絲未完整鎖固，甚至有些位置因施工空間不足，「根本鎖不進去，只是轉上而已」。他表示，部分H鋼內側因角度問題，施工工具難以施作，導致部分螺絲並未真正固定。

火花羅也提到，現場部分孔位疑似因誤差過大，施工單位以電燒方式強行擴孔，「孔燒太大就咬不到」，導致螺絲無法完整固定。他認為，淡水出海口長期受東北季風及強風影響，若長期鬆動晃動，未來恐怕會出現安全疑慮。

此外，火花羅指出，部分結構甚至以多層墊片墊高固定，「正常不會墊那麼多層」，質疑施工公差過大。他也發現橋上部分景觀燈線路外露，部分線材拆除後未完整封裝，「拔掉了也沒有封」，擔心後續恐有安全問題。

針對自己被公路局點名造謠的護欄端頭未包覆問題，火花羅表示，目前只有八里往淡水方向的護欄端頭已有包覆，但另一側仍維持裸露，「只有一邊有包，另一邊沒有」。

火花羅也質疑部分上橋路段排水設計不足，指出部分區域未見完整排水設施，擔心大雨時恐形成積水，部分伸縮縫過大也容易導致機車打滑，騎士容易直接撞擊護欄未包覆部分。他直言，目前不少問題都反映出趕工情形，「如果再多花一點時間把細節做好，大家就不會一直罵」。

火花羅也認為，淡江大橋機車道爭議核心，仍在於車種分流制度。他形容，現在的規畫就像「大家一起上桌吃飯，汽車坐餐桌吃牛排，機車卻被拿狗碗趕去旁邊吃」。

對此，陳永傑表示，火花羅所提到的機車護欄部分，實際上屬於少數個案，「那邊真的是幾萬顆螺絲」，目前確實有極少數螺絲因施工調整後，仍需再補強處理。他指出，部分位置先前因護欄改善工程，有進行局部調整，因此後續仍會持續檢查與修正。

至於隔音牆問題，陳永傑坦言，隔音牆確實屬於較後期的施工工項，目前仍在施工工期內。他表示，因隔音牆並不影響橋梁本體安全及通車條件，因此在優先達成通車目標下，部分工項仍持續施工中，「工期其實還沒結束」。

針對外界質疑施工單位疑似以電燒方式強行擴孔，陳永傑表示，隔音牆採後裝方式施作，需要進行預埋螺栓鑽孔，但施工過程中有時會碰到原有鋼筋，因此必須閃避調整，「可能需要擴孔做一些改善」，後續都會在工期內完成補強與修正。

此外，火花羅也質疑，淡江大橋部分方向的護欄端頭已有包覆防護，但另一些方向卻未施作。陳永傑則解釋，主要與現場燈柱及護欄位置有關。他表示，若空間允許，就會採包覆方式施作；若燈柱與護欄距離較近、無法完整包覆，則會改採護欄緊貼燈柱方式處理，「不是說一邊有做、一邊沒做，而是依現場條件調整」。

火花羅表示，目前只有八里往淡水方向的護欄端頭已有包覆，但另一側仍維持裸露。圖／網紅火花羅提供

網紅火花羅指出，不少螺帽可直接徒手轉下、螺絲未完整鎖固，部分孔位疑似因誤差過大，施工單位以電燒方式強行擴孔，導致螺絲無法完整固定。圖／網紅火花羅提供

網紅火花羅指出，不少螺帽可直接徒手轉下、螺絲未完整鎖固，部分孔位疑似因誤差過大，施工單位以電燒方式強行擴孔，導致螺絲無法完整固定。圖／網紅火花羅提供