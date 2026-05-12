淡江大橋正式通車！首日4小時雙向交通量2.8萬輛次 用路人爭相上橋

淡江大橋今天上午11時30分正式開放通車，公路局表示，截至下午3時30分，雙向交通量累計達2.8萬輛次；其中快車道南下7324輛、北上7478輛，機車道南下6843輛、北上6804輛。

連接新北市淡水、八里的淡江大橋，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀；主塔造型以舞者意象為靈感，透過單塔配置，降低對淡水河口景觀及夕照視廊的影響，讓橋梁與淡水河、觀音山及夕陽景觀相互呼應。

台61線淡江大橋在民眾的引頸企盼下，今天上午11時30分正式開放通車，開放通行的第一時間，吸引大批用路人、自行車騎士及步行民眾爭相上橋體驗。

交通部公路局北區養護工程分局發布新聞稿表示，觀察通車後單一小時交通量，快車道南下達到1726輛、北向1762輛；機車道南下達到1820輛、北向1806輛。瞬間湧入的大量人車潮，也導致周邊地方道路壅塞，主線匝道也一度出現回堵至橋上的情形。

公路局北分局指出，經警方第一時間積極疏導，及養護團隊的密切監控處置下，午後車流已見紓解、運作順暢。

公路局北分局表示，感謝新北市政府警察局淡水分局及蘆洲分局的全力派員支援、全日站崗、機動控燈與加強疏導；截至下午3時30分，快車道南下累計交通量7324輛、北上7478輛；機車道南下累計交通量6843輛、北上6804輛。

此外，公路局北分局表示，淡江大橋管養團隊將持續進行橋面車流、交通設施及周邊道路狀況的巡察掌控，隨時應變處置各項突發情形，讓通車初期車流順暢。

由於淡江大橋為台61線西濱快速公路，公路局北分局呼籲，民眾務必依速限小心駕駛，依序前進；且淡水端為台61線快速公路起點，提醒確實依速限規定行駛，逐步降速進入淡水市區。

公路局指出，將與警方共同合作，持續強化交通監控疏導，共同維護通車初期的交通安全與順暢，讓淡江大橋這座台灣新地標發揮最大的交通效益。