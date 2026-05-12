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淡江大橋通車 公路局忽略地方里長、議員抗議

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡江大橋通車，民意代表與里長現場抗議公路局忽略冷淡。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋通車，民意代表與里長現場抗議公路局忽略冷淡。圖／紅樹林有線電視提供

歷經多年興建，備受矚目的國家重大建設「淡江大橋」於今(12)日上午11時30分舉行通車前祈福儀式。然而，這場地方引頸期盼的盛事，卻傳出主辦單位交通部公路局忽略長期協助溝通的地方民意代表與里長，引發地方強烈反彈。新北市議員蔡錦賢與淡水區里長聯誼會長黃俊雄共同發聲，感嘆地方一路陪伴工程挺過民怨與壓力，換來的卻是主管機關的冷漠對待。

第一線溝通淪空談，蔡錦賢表示，政府過河拆橋，淡江大橋從規劃到動工，對周邊居民生活及生計產生巨大衝擊。多年來，地方市議員與里長始終站在第一線，扮演政府與民眾間的潤滑劑，協助安撫民怨、排解紛爭，才讓工程得以順利推進。

蔡錦賢強調，施工期間面臨的噪音、交通黑暗期、環境汙染，乃至疫情導致的工期延宕，皆引發眾多不滿。當時是地方民代「一戶一戶說明、一場一場協調」，才爭取到居民的諒解與支持。如今大橋完工，地方代表僅希望到場獻上祝福，祈願用路人平安，卻感受到主管機關「過河拆橋」般的冷淡。

淡水區里長聯誼會長黃俊雄表示，里長們的心意非常單純，只是想見證這座歷經艱辛才完成的大橋正式啟用。他語帶遺憾地說：「我們希望親自為大橋祈福，祈求民眾都能平安回家，這樣的心意難道過分了嗎？」

黃俊雄更進一步質疑，地方長期反映「機車道過窄」的設計問題，擔心未來通車後不僅影響行車安全，更可能在事故發生時導致救護車輛救援困難。地方持續發聲、監督，出發點皆是為了用路人的生命財產安全，而非製造衝突。

地方代表們一致表示，議員與里長並非前來製造混亂的人，而是長期承受壓力、化解民怨的守護者。在淡江大橋即將通車的重要時刻，公路局的作業方式讓地方感受到極大的不尊重。

「我們見證了大橋從無到有，也承擔了建設過程中的所有痛點。」蔡錦賢與黃俊雄表示，這份冷漠與不近人情，已在地方基層留下深深的遺憾。呼籲中央單位在推動重大建設時，應更重視地方的參與感與實質建言，切莫讓冷冰冰的行政流程寒了基層人員的心。

淡江大橋 淡水

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