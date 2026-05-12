快訊

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

台積電季配息提高每股配7元！擢升李進賢升任資深副總

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋聯名航海王推全台首座千陽號？ 議員質疑新北市「台南玩剩的」

中央社／ 新北12日電
淡江大橋通車，新北市政府與航海王聯名推出慶祝活動。圖／取自新北市政府官網
淡江大橋通車，新北市政府與航海王聯名推出慶祝活動。圖／取自新北市政府官網

新北市政府配合淡江大橋通車將推淡江航海趣活動，還自稱聯名海賊王打造全台首座千陽號，但遭議員陳偉杰質疑是台南多年前舉辦活動玩剩的千陽號，觀旅局答詢稱不清楚、待了解。

新北市觀光旅遊局日前發布新聞稿指出，結合「淡江大橋通車」歷史時刻，跨界聯名全球超人氣IP「航海王」，於5月16日至7月12日推出「淡江航海趣」活動，會場打造全台首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀。

國民黨議員陳偉杰於質詢中指出，觀旅局新聞稿提及「12公尺千陽號主燈為全台首座」，但台南早在112年海潮慶典活動就有12公尺大型千陽號陸上氣球進駐。

陳偉杰建議觀旅局舉辦活動應更謹慎查核對外發布的資訊，避免造成民眾誤解，也期望市府能思考如何加入更多屬於淡江大橋與淡水在地文化的原創元素，而非僅是模組化的展出 。

觀旅局長楊宗珉表示，不清楚台南有展過相同的千陽號，會後會與廠商討論，再查清楚。陳偉杰當場要求觀旅局在1週內，提供檢討報告。

淡江大橋 淡水 海賊王 航海王

延伸閱讀

陳世凱為淡江大橋剪綵向國會請假 藍議員：人民不要擺拍部長

新北出79億幫忙做政績？淡江大橋通車沒通知 議員嗆交長乾脆下台

觀光吸力 台南國際能見度待加強

新北市府不滿未邀淡江大橋通車祈福 卓揆：通車典禮才是最大活動

相關新聞

交通部螺絲真的鬆了？遭點名造謠 火花羅直播「徒手轉下淡江大橋螺帽」

淡江大橋日前正式通車後，重機網紅「火花羅」持續針對機車道及橋上設施提出質疑，公路局今早批評其「勿再造謠」。不過，火花羅今天再度前往淡江大橋直播，質疑橋上部分護欄、隔音牆及附屬設施仍存在施工瑕疵，甚至直言「擺明就是趕工」。對此，交通部公路局北新工分局長陳永傑表示，部分遭點名設施屬於後續隔音牆工項，目前仍在施工工期內，後續將持續改善。

淡江大橋機車道綠燈秒數太短釀壅塞 騎士批：對機車族不友善

淡江大橋今天上午正式通車，但在通車前就因機車道太窄引發爭議，有網友在網路上串聯要集體上快速車道表達不滿，新北警不敢大意派出大批警力到場疏導、巡查，查獲硬闖快車道的單男並開單告發，所幸目前車流一切正常並無其他違規狀況發生。

淡江大橋通車騎士興奮比讚 下橋端出口壅塞宛若機車瀑布

民眾期盼多年的淡江大橋今天上午11時30分終於正式通車，淡水端機車道入口已聚集許多騎士等待，隨著時間將至不時探頭張望。當通行時間一到後，騎士們興奮的發動引擎排隊緩緩騎上機車道，並豎起大拇指比讚，感受首次通過淡江大橋的新鮮感。

淡江大橋通車未邀侯友宜 陳世凱：只是內部祈福拜拜儀式不要不開心

淡江大橋今天上午11時30分正式通車，交通部長陳世凱上午10時出席「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，面對媒體詢問為何未邀請新北市長侯友宜，陳世凱表示5月9日已舉辦過通車典禮，侯友宜也多次參加，今天只是內部祈福拜拜儀式。

淡江大橋通車 公路局忽略地方里長、議員抗議

歷經多年興建，備受矚目的國家重大建設「淡江大橋」於今(12)日上午11時30分舉行通車前祈福儀式。然而，這場地方引頸期盼的盛事，卻傳出主辦單位交通部公路局忽略長期協助溝通的地方民意代表與里長，引發地方強烈反彈。新北市議員蔡錦賢與淡水區里長聯誼會長黃俊雄共同發聲，感嘆地方一路陪伴工程挺過民怨與壓力，換來的卻是主管機關的冷漠對待。

淡江大橋聯名航海王推全台首座千陽號？ 議員質疑新北市「台南玩剩的」

新北市政府配合淡江大橋通車將推淡江航海趣活動，還自稱聯名海賊王打造全台首座千陽號，但遭議員陳偉杰質疑是台南多年前舉辦活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。