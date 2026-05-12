淡江大橋聯名航海王推全台首座千陽號？ 議員質疑新北市「台南玩剩的」

新北市政府配合淡江大橋通車將推淡江航海趣活動，還自稱聯名海賊王打造全台首座千陽號，但遭議員陳偉杰質疑是台南多年前舉辦活動玩剩的千陽號，觀旅局答詢稱不清楚、待了解。

新北市觀光旅遊局日前發布新聞稿指出，結合「淡江大橋通車」歷史時刻，跨界聯名全球超人氣IP「航海王」，於5月16日至7月12日推出「淡江航海趣」活動，會場打造全台首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀。

國民黨議員陳偉杰於質詢中指出，觀旅局新聞稿提及「12公尺千陽號主燈為全台首座」，但台南早在112年海潮慶典活動就有12公尺大型千陽號陸上氣球進駐。

陳偉杰建議觀旅局舉辦活動應更謹慎查核對外發布的資訊，避免造成民眾誤解，也期望市府能思考如何加入更多屬於淡江大橋與淡水在地文化的原創元素，而非僅是模組化的展出 。

觀旅局長楊宗珉表示，不清楚台南有展過相同的千陽號，會後會與廠商討論，再查清楚。陳偉杰當場要求觀旅局在1週內，提供檢討報告。