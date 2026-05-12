淡江大橋通車 交通部長率古董車隊搶先領航

萬眾矚目的北台灣交通新地標「淡江大橋」，今(12)日正式舉行通車典禮。為紀念這座由札哈·哈蒂(Zaha Hadid)建築事務所設計的全球最大單塔不對稱斜張橋，交通部特別策劃一場別開生面的「跨世代巡禮」。由交通部長陳世凱親自率領經典古董車隊，率先由淡水端駛向八里端，象徵經典傳承與交通新紀元的開啟。

通車儀式在晴朗天氣下展開，最受矚目的焦點是由42輛極具歷史價值的古董車組成的領航車隊，交通部長陳世凱親駕駛越野車款領航跨越淡水河口，緩緩駛上淡江大橋寬廣的橋面。

陳世凱部長表示，淡江大橋不僅縮短了淡水與八里之間約15公里的路程，節省近25分鐘的通勤時間，更是一座結合美學與工程技術的藝術品。選擇以古董車隊先行巡禮，是為了展現台灣從早期道路建設到現代智慧交通的跨時代演進，賦予這座新橋深厚的歷史意涵。