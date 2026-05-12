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淡江大橋今通車 民團：護欄銜接、路面品質仍待改善

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋今正式通車，民團指出機車道還有問題仍待改善。記者張策／攝影
淡江大橋今正式通車，民團指出機車道還有問題仍待改善。記者張策／攝影

淡江大橋今正式通車，不過機車團體仍持續關注機車道設計與安全問題。台灣機車路權促進會理事長黃柏岳表示，目前已陸續收到車友回報，反映部分路段仍存在路面品質、護欄銜接及指示牌銳角等問題，希望相關單位後續持續改善。

黃柏岳表示，今天已收到不少車友通報。他指出，部分路段路面品質不佳，另外部分護欄銜接處也出現斷差與缺漏，「銜接不是做得很好」。此外，橋上部分公里數指示牌的銳角也未完整包覆，認為可能成為行車風險。

黃柏岳指出，目前仍有部分路段因橋墩、阻尼器等設施位於機車道上方，讓騎士在騎乘過程中產生壓迫感，「有車友反映騎起來會比較壓抑、不舒服」。

針對交通部公路局近期針對機車道安全所做的改善措施，黃柏岳表示，若相關單位願意釋出善意、進行安全改善，機促會都願意正面看待，例如中間分隔設施改採可拆卸式設計等作法，「如果是善意處置，我們都願意接受」。

不過，黃柏岳也重申，機促會仍主張應廢除車種分流制度，讓「跟得上車流的車輛」可直接行駛主線車道，而非再額外區隔機車道。

對於近期網路上有團體號召前往淡江大橋抗議，黃柏岳則表示，機促會目前並未主辦相關抗議活動，但尊重民眾表達意見的權利，「多元民主社會，大家都有表達意見的權利」。

黃柏岳表示，機促會肯定淡江大橋通車是地方期待已久的好事，但仍希望相關交通工程細節能再更完整、更圓滿，「這樣才可以讓大家皆大歡喜」。

淡江大橋 淡水

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