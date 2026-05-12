遭公路局點名批造謠 火花羅再抓淡江大橋機車道問題：就是在硬拗

淡江大橋今正式通車，重機網紅「火花羅」槓上交通部公路局，質疑機車道護欄端頭及車道寬度等問題至今未改善，並反批公路局指控「造謠」是在硬拗規範。火花羅今天也在臉書發文表示，「通車4小時後，機車道入口依然沒有照公路局說法『端末處理完成』」。

火花羅日前質疑淡江大橋機車道護欄、螺絲外露及車道過窄等問題，公路局則在臉書發文反擊，強調相關畫面多為施工收尾期間拍攝，目前均已完成改善，並點名批評火花羅「勿再造謠」。

不過，火花羅今天受訪時表示，自己目前人就在橋上，「它就是不符規範嘛」。他指出，只要稍微了解交通工程規範的人，都看得出機車道護欄設計有問題，「那個就是別的地方看不到的形式」。

火花羅表示，交通工程規範中對路側護欄其實有「參考形式」，而這些參考形式都有標準端頭收法，但淡江大橋採用的形式並不在參考範圍內，「現在變成不知道怎麼收接縫，就留在那邊」。

他表示，自己從未指控淡江大橋違法，而是認為公路局未依照參考規範施作，「我講的是事實，我沒有說它違法」。他也質疑，公路局將護欄定義成「車輛指引與區隔」用途，但交通工程規範中，護欄本來就是為了保護用路人，應具備完整連續面與安全設計。

除了護欄問題外，火花羅也再次砲轟機車道寬度問題。他指出，依據公路路線設計規範，只要是分隔島區隔型式，機車道寬度就應達2.5公尺，但目前淡江大橋機車道寬度偏窄，「就是在硬拗」。

他表示，目前橋上快車道以3.5公尺車道線規畫，但機車道卻以「橫斷面」概念解釋寬度計算方式，甚至出現「標線只是指引」這種說法，認為公路局是用不同標準解釋同一套規範。