淡江大橋通車議員騎機車開箱體檢 護欄銳角、交通回堵盼盡速改善

淡江大橋今天上午正式通車，新北市議員鄭宇恩從淡水端上橋直播實測機車道，接著從八里端來到自行車道和人行道，並開車感受5分鐘銜接台64快速道路便利性。鄭宇恩也點出護欄銳角安全性、風切噪音及交通回堵等問題，呼籲相關單位儘速改善。

鄭宇恩表示，今天早上通車第一時間，就先直播解鎖淡江大橋機車道。接著還從八里端來到自行車道和人行道，最後再回到淡水準備出發到議會，開車行駛淡江大橋，感受5分鐘接上64快速道路的便利。

鄭宇恩說，在迎接通車的喜悅和興奮之後，目前仍有多項細節待改善，包括機車道護欄仍有不少銳角面未完成包覆，自行車道及人行道也有類似情況。另外目前判斷橋上風切噪音來源是人行道護欄，八里自行車道護欄的消音膠條也尚未全數黏貼完成。淡水和八里端匝道都出現嚴重回堵，沙崙路往隧道的回堵延續到了下午，時制需要審慎規劃。

而在民眾關注的淡江大橋救護部分，鄭宇恩指出救災情境模擬採救護車行駛人行道救護，但通車初期大量遊客、行人會讓本來就需要迴轉3～5次的救護車迴轉更加困難，需要重新規劃。今天也遇到機車道出現時速20公里的慢速車，可能引起的糾紛與事故，要求相關單位改善。也歡迎民眾提出問題來討論，讓淡江大橋越來越好。