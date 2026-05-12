淡江大橋機車道第一視角曝！網轟機車道太窄 騎士反擊：照速限騎

備受矚目的淡江大橋終於正式通車，有重機騎士上傳一段影片，畫面中他在機車道上「乖乖按限速行駛」，卻遭後方一名阿伯騎機車硬鑽超車，兩人險些發生擦撞。這段「差點成為首宗車禍」的影片曝光後，引發網友熱議。

原Po在Threads上發文表示，自己當時騎著黃牌重機行駛在淡江大橋的機車專用道上，全程依據GPS速度並遵守速限行駛。從他分享的第一視角影片中可見，該路段機車道僅有一線道寬度，但他騎行到一半時，左側突然竄出一名阿伯，企圖從狹窄的縫隙中「刷卡」超車。

由於阿伯硬擠的空間極小，原PO嚇得立刻往右偏並飆出髒話，所幸雙方及時拉開距離，才沒有釀成追撞事故。原PO無奈自嘲：「首發機車道車禍（差點），歡迎各大媒體使用。」

這段影片迅速吸引超過70萬次瀏覽，網友的看法呈現兩極化。一派網友痛批台灣機車族的騎乘素質：「證明會出車禍不是車道窄，是一堆二輪白癡不想排隊硬要擠」、「就算給你十線道，依然會有智障從兩台車中間幹過去」、「這就是台灣交通現狀的縮影」。

另一派網友則將矛頭指向道路設計與路面品質，認為機車道寬度不足根本是逼人犯錯：「路爛成這樣，還以為這橋已經開通20年」、「這肯定會是以後的日常，你很難保證騎在後面的人在想什麼」、「車道幹嘛這麼多，不要超車慢慢開就好啦？換成四輪也是一樣喔」。

更有眼尖的網友質疑原PO有「刻意放慢速度擋道、甚至故意往左擠」的嫌疑，甚至發現當時恰巧有電視台攝影機在路邊拍攝，懷疑整起事件是為了搏版面的「碰瓷演出」。

面對排山倒海的質疑與批評，原PO列出6點聲明霸氣回應。他強調，根據《道路交通安全規則》第101條及第47條規定，該路段本就「不得超車」；其次，他否認演戲，表示自己雖然就讀媒體設計相關科系，但專長是攝影而非當演員。

原PO進一步澄清，他的重機車寬達755mm，當時全程依GPS速度「乖乖按造時速騎」，並未刻意龜速擋道。最後他也為影片中爆粗口道歉，並大方表示：「你各位啊，網路很自由，我也歡迎大家發言，反正我懶得看。歐對了，你各位繼續吵，我最喜歡看戲了！」