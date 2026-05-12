新北出79億幫忙做政績？淡江大橋通車沒通知 議員嗆交長乾脆下台

淡江大橋今天通車，中央今天舉辦祈福儀式，卻沒通知出錢出力的新北市府參與。新北市議會今天砲聲隆隆指出，質疑新北市府負擔79億元經費，周邊交通配套也是地方在做，沒想到花了79億連去參觀通車活動的「門票」也沒拿到，更憂心淡江大橋通車後，恐加劇台64線與淡水、八里地區交通壅塞問題。

新北市議員黃桂蘭指出，淡江大橋總經費中，新北市府負擔高達79億元，約占三分之一，但交通部舉辦通車儀式時，竟連通知地方政府都沒有，一個通車儀式是很開心的事情，好幾十年的期待，應該昭告天下，邀請大家來八里、淡水走一趟，結果卻像偷偷來。

黃桂蘭批評，地方政府出了大筆經費，卻完全未受邀參與，交通部長「不懂人情世故」，忽視地方感受，乾脆下台。

黃桂蘭說，淡江大橋通車後，台64線可能淪為「大型停車場」，車流一路回堵至淡水、八里市區匝道，中央若只在意快速道路主線順暢，未考量地方交通負荷，可能都把車擋在市區。

新北交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋通車後，預估將有約三成車流移轉至新北地方，但實際交通狀況仍會產生新的變化，後續需要持續調整與監控，目前快速道路仍由交通部公路局監控中心管理，但涉及地方下匝道與平面道路部分，中央與地方一定要相互配合，對地方產生的交通衝擊，也會適時向中央反映。

國民黨議員周勝考也砲轟，淡江大橋新北市府出資79億元，結果通車活動卻未邀請市府參與，「我們79億元是曬乾丟在淡江海口嗎？」他質疑中央「看不起新北市民」，認為至少應邀請新北市長侯友宜代表地方出席，不論是否剪綵，基本尊重都應做到。