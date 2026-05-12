淡江大橋機車道綠燈秒數太短釀壅塞 騎士批：對機車族不友善

淡江大橋今天上午正式通車，但在通車前就因機車道太窄引發爭議，有網友在網路上串聯要集體上快速車道表達不滿，新北警不敢大意派出大批警力到場疏導、巡查，查獲硬闖快車道的單男並開單告發，所幸目前車流一切正常並無其他違規狀況發生。

騎士鄭小姐表示，工作關係常需要從淡水至八里、板橋區，淡江大橋通車前都得繞行很長一段路，今天騎上大橋後感覺風景很美，很快就抵達淡水，省了很多時間及路程。但在橋中段時前方有1輛機車刻意放慢速度，時速僅20公里，後方機車紛紛從旁超車，看起來十分驚險。

另一名林姓男騎士則說，淡江大橋機車道有些路段感覺特別狹窄，騎經時有些壓迫感，若前方騎士速度較慢或偏移，後方就會塞住或不小心撞上。另外淡水端下橋處機車只能直行或右轉，且機車道綠燈時間太短，車流很容易在匝道口卡住，對機車族有些不太友善。