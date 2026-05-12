淡江大橋今正式通車 陳世凱駕車載工程英雄最後巡禮

淡江大橋12日上午11時30分正式開放通車，交通部長陳世凱於通車前赴淡江大橋，參加公路局內部舉辦之橋管中心啟用與正式開放通車祈福儀式，並於祈福儀式前親自先騎乘電動機車，實際行駛機車專用道；公路局指出，淡江大橋將提供淡水、八里兩岸更直接便捷的聯絡路徑，有效分擔關渡大橋及周邊道路交通負荷，進一步提升北台灣濱海地區整體路網韌性，帶動通勤、物流、觀光及地方發展效益。

公路局表示，非常感謝陳部長親自蒞臨，率同仁進行淡江大橋通車祈福祭祀儀式暨橋梁管理中心揭牌，祝福橋梁正式啟用後行車平安、車流順暢。為感謝工程團隊多年的奉獻與努力，陳世凱也親自駕駛吉普車，載著參與淡江大橋建設的工程英雄，由淡水端行駛經過主橋後，再由八里端返回橋管中心，藉由這趟正式開放通車前最後的巡禮，再次感謝參與的工程英雄。

公路局指出，淡江大橋歷經7年建設，從高空作業、主橋吊裝到一次次精密對接，每一道工序背後，都是工程團隊對專業與安全的堅持；而這座世界級大橋的誕生，更承載著無數工程人員多年來的青春與汗水，讓這座臺灣世界第一的大橋正式啟用，向世界遞出臺灣的新名片。

另公路局說明，今日祈福儀式前，陳世凱與林福山親自率領同仁，騎乘25輛 Gogoro 電動機車，由淡水端行駛上淡江大橋，沿機車專用道至八里端後折返回淡水端，實際體驗橋上機車通行環境，並以行動展現綠色運輸理念。公路局也特別感謝 Gogoro 協助提供電動機車，支持本次通車前騎乘體驗活動。

陳世凱於11時30分正式通車前，先至橋梁管理中心行控室，瞭解CCTV監控設備設置情形及現場交通管制作業。陳部長表示，淡江大橋歷經多年努力，終於正式開放通車，是國家的大喜事，也是新北市的重要時刻。通車後，人行道已有許多民眾步行體驗，自行車使用情形也相當熱絡；雖因路口號誌管理需稍作停等，但整體車流依序行駛、維持順暢，顯示通車初期整體通行狀況良好。

淡江大橋將提供淡水、八里兩岸更直接便捷的聯絡路徑，有效分擔關渡大橋及周邊道路交通負荷，並串聯台61線西濱快速公路、台64線、臺北港、淡海新市鎮及北海岸觀光廊帶，進一步提升北臺灣濱海地區整體路網韌性，帶動通勤、物流、觀光及地方發展效益。

淡江大橋歷經7年建設，在國人期盼下，於今日上午11時30分正式開放通車。淡江大橋是一座兼具汽車、機車、公車、行人、自行車及未來輕軌通行需求的複合式橋梁，不僅完善淡水、八里間的交通連結，也補足北臺灣濱海路網的重要一環。

公路局表示，通車初期將持續與警方及地方交通單位密切合作，掌握車流運行情形，並加派交管人員於現場協助引導及交通維持；也請用路人依標誌、標線及現場人員指揮通行，共同維護通車初期交通秩序，讓這座融合工程、美學與城市意象、創下「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」紀錄的淡江大橋，順利發揮「淡水夕照新風貌、國際門戶新地標」的重要功能，成為代表臺灣的新名片。

陳世凱今日帶隊的成員，皆為淡江大橋工程推動者。包括新工北第三工務段長鄭閔中，他是公路局在第一線的主管，負責施工協調，督導進度、品質及安全；工信公司副總劉永慶，是施工廠商在淡江大橋工地的最高主管，負責施工管理，統籌所有施工事宜；建山機械董事長張慶成，主要協力廠商，負責淡江大橋鋼結構、鋼梁吊裝等關鍵性作業。