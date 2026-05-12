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圖輯 ／通車首日超熱鬧！淡江大橋吸引破千人登橋

攝影中心／ 記者林伯東／新北即時報導
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋今天上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗新橋，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。

淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影

淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
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淡江大橋上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，不僅汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖，人潮車流約半小時後才逐漸紓解，現場預估吸引超過千人共襄盛舉。記者林伯東／攝影
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淡江大橋 淡水

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