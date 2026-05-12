淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

交通網紅「火花羅」日前PO影片質疑淡江大橋機車道護欄違法，「殺人護欄竟然驗收得過？」公路局今天發新聞稿澄清，標題為「火花羅勿再造謠！請勿拍攝施工收尾過程中的影片混淆視聽」。對此，「火花羅」在「第四維度 Photography」臉書粉專回應了。

淡江大橋今天正式通車，公路局今天發新聞稿怒批「火花羅」造謠，指為迎接今天正式開放通車，公路局已於8日完成各項設施工程；護欄設計符合安全需求，且護欄末端缺口均已完成收邊完工，燈桿基座螺絲突出段完工皆有螺帽包覆。並指影片拍到的是施工期間的畫面，當時還沒完成銜接工程。現在完工後所有的護欄銜接處都已經做好了收邊和漸變處理，沒有影響安全的缺口。

「火花羅」今天發文，「來來來，直接點名我是吧，結果現在現場一群人站在機車道入口的端頭末端打電話，是急了嗎？」並PO出在機車專用道一端4名工作人員的照片，寫「急了」。

公路局說，淡江大橋為連結淡水與八里地區的重要交通建設，公路局對通車前各項檢測與整備工作均秉持審慎態度辦理，務求以安全無虞為最高原則，迎接淡江大橋正式通車。