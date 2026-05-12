淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士搶頭香遭攔恐遭罰6萬元

萬眾矚目的淡江大橋今天正式通車，並舉行祈福儀式，不過交通部卻沒有邀請出錢出力的新北市府人員參加。新北市長侯友宜今天表示，淡江大橋是大家的，通車是新北市政府重要的事情，讓用路人安全、順暢，八里兩端的交通都一路能夠使用方便、安全，這是我們最重要的目標，新北市政府一定會做好自己的工作，讓淡江大橋平安通車。

2026-05-12 11:12