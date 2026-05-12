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淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士「搶頭香」遭攔慘吞4張罰單

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淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士搶頭香遭攔恐遭罰6萬元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
單男騎乘這輛白牌機車硬闖淡江大橋。記者黃子騰／翻攝
單男騎乘這輛白牌機車硬闖淡江大橋。記者黃子騰／翻攝

淡江大橋今天上午11時30分正式通車，不料在通車前竟發生機車硬闖事件。24歲單男10時58分騎機車於八里端處拒絕配合警方攔查，強行騎上淡江大橋快車道，最後在淡水端下橋處被警方攔截，單男車輛當場被扣，還將面臨4張最高總額61800元罰單。

蘆洲警分局今天上午於淡江大橋八里端執行通車啟用活動勤務，原本預定於11時30分通車，不料1名單姓男子10時58分騎機車沿台64線上61線往淡江大橋機車道往北行駛，在八里二閘道拒絕攔停直接騎上快車道。

蘆洲警立即通報攔截圍捕，交通分隊警員於淡江大橋北上下橋處實施攔截成功，當場舉發道交條例第16條未依規定變更排氣管（900-1800元罰鍰）、第33條機車行駛高快速道路（3000-6000元罰鍰）、第43條拆除消音器以外方式造成噪音（6000-24000元罰鍰）、第60條2項1款不符稽查取締（10000-30000元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月），當場查扣車牌、移置保管車輛。

警方將單男攔下並扣車開罰。記者黃子騰／翻攝
警方將單男攔下並扣車開罰。記者黃子騰／翻攝

淡江大橋 淡水

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