洪孟楷轟陳世凱淡江大橋通車前擺拍 批交通部重宣傳輕安全

淡江大橋今正式通車，國民黨立委洪孟楷今痛批交通部於通車當天上午臨時安排「祈福通車活動」，卻未通知新北市府、地方民代及里長，質疑活動重點是安排交通部長陳世凱搭乘吉普車在橋上進行媒體拍攝，並批評交通部重宣傳、輕安全。

洪孟楷表示，昨晚突然傳出交通部今天上午將再辦一場「祈福通車活動」，但地方事前並未獲得通知，「唯一提前收到的卻是媒體採訪通知」。他指出，進一步了解後得知，活動安排交通部長搭乘吉普車於橋上進行媒體拍攝。

先前針對淡江大橋機車道安全疑慮，洪孟楷曾要求交通部進行壓力測試及完善安全檢核，但交通部一再推託，甚至反問「委員是希望通車延後嗎？」他質疑，「原來不是不能延後，而是不想影響今天上午部長的擺拍行程。」

洪孟楷表示，交通部有時間安排儀式、設計畫面及媒體拍攝，卻沒有時間進一步降低機車道安全疑慮，「這才是真正荒謬的地方」。

他也批評，今天適逢立法院行政院長總質詢及交通部接受國會監督的重要時刻，交通部長卻未赴立法院備詢，而是前往淡江大橋參與活動，「到底是國會監督重要，還是個人宣傳重要？」

洪孟楷強調，人民期待的是安全通車與順暢通行，而非一次次剪綵與擺拍，並呼籲交通部應將心力放在安全檢核與交通改善，而非政治宣傳，「安全，才是所有建設最基本的底線。」