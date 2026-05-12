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新北市府不滿未邀淡江大橋通車祈福 卓揆：通車典禮才是最大活動
淡江大橋12日正式通車，不過新北市政府質疑未受邀出席通車祈福典禮，認為中央有「搶功」之嫌，引發討論。對此，行政院長卓榮泰回應表示，自己也未受邀出席祈福儀式，並強調真正重要的通車典禮，早在5月9日已由中央與地方共同參與。
卓榮泰今日受訪時表示，「我也沒有被邀請啊，我們也都在這裡啊。」他指出，淡江大橋作為重大公共工程，最具代表性的活動其實是前一天晚間舉辦的通車典禮，當時包括賴清德總統、他本人、新北市長侯友宜、副市長以及多位立委均已到場參與。
卓榮泰表示，前晚活動才是真正的大型通車典禮，今天則是正式通車前的祈福儀式，主要是祈求通車後一切順利、平安。他說，「今天是正式通車，我們只祈福所有的通車順順利利的、平平安安的，這樣就好。」
針對新北市府與部分議員質疑交通部安排不妥，卓榮泰則未進一步回應相關爭議。
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