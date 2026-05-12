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淡江大橋設全台唯一橋管中心 26支監視器24小時監控橋況

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋橋梁管理中心。記者黃義書／攝影
淡江大橋橋梁管理中心。記者黃義書／攝影

淡江大橋即將通車，位於淡水端匝環道中央的橋梁管理中心也同步啟用，成為橋梁維運與交通監控中樞。橋管中心採24小時運作，負責橋梁養護、即時監測、事故應變與交通管理，除配置事故處理班常駐待命，也設有拖吊車、緩撞車等設備，可第一時間排除橋上事故；未來還規畫景觀平台、展覽與商業空間，成為兼具管理與觀光功能的新地標。

交通部公路局北分局景美段長張建智表示，淡江大橋是全台首座單塔不對稱斜張橋，未來除分流關渡大橋及台2線車流外，也將成為淡水、八里重要聯外道路，預期交通量相當大，因此特別設置專責橋梁管理中心，希望提升橋梁維運效率與用路安全。

張建智指出，橋上共設有26支監視器，涵蓋汽車道、機車道及自行車道等範圍，可即時掌握橋面動態，一旦發現事故即可立即派遣人員處理，並同步聯繫警察及消防單位進行聯合救援。除監視器外，橋梁也設有位移、震動、風速及氣象等即時監測系統，可持續回傳數據，掌握橋梁安全狀況。

他表示，事故處理班平時固定駐點於橋梁管理中心內，若橋上發生事故，最遠處約10分鐘內可抵達現場處理。張建智形容，橋管中心某種程度上可說是「淡江大橋的大腦」，除負責橋梁監控與維運外，未來也將引進便利商店、咖啡及展覽空間等服務機能，預計隨淡江大橋通車後逐步對外開放。

交通部公路局北分局交控中心副主任江堅銘表示，橋上26支監視器除可回傳橋梁管理中心，也能同步傳送至行控中心監看，目前全橋行車範圍皆可涵蓋。由於淡江大橋位於出海口，風勢較大，因此監測系統密度比一般橋梁更高，監視器也具備轉動及調焦功能，可即時放大查看事故點與車流回堵情況。

江堅銘指出，目前橋面狀況仍以人員監看為主，但未來待營運穩定後，將評估導入事故偵測系統，朝AI智慧監控方向規畫。他表示，橋梁管理中心除配置事故處理班外，也進駐緩撞車、吊卡車、LED警示車、重機、一般機車及電動自行車等設備，可依不同事故情況彈性調度。

江堅銘表示，目前淡江大橋也已規畫強風警戒及封橋標準，相關參數由設計顧問公司提供，後續將再與相關單位開會確認，希望在颱風季前完成相關作業。他指出，若橋上發生小型事故，事故處理班可先行排除恢復通行；若是多車事故，則需出動吊卡及大型車輛協助處理，盼透過完整監控與應變系統，降低事故對交通衝擊。

淡江大橋 淡水

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