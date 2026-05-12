網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

淡江大橋今天正式通車，對於網紅「火花羅」質疑淡江大橋機車道護欄恐釀危險，公路局今天點名「火花羅」直指「勿再造謠！請勿拍攝施工收尾過程中的影片混淆視聽」， 為迎接今天正式開放通車，公路局已於8日完成各項設施工程；護欄設計符合安全需求，且護欄末端缺口均已完成收邊完工，燈桿基座螺絲突出段完工皆有螺帽包覆。

公路局強調護欄設計符合安全需求，1，用途不同：淡江大橋的機車道護欄主要是為了引導車流和區隔空間。高快速公路是給汽車高速行駛用的，有不同的防撞標準，不適合直接拿來跟一般機車道比對。2，符合彈性：目前法規對機車道護欄沒有單一固定的型式，是根據現場空間和安全需求來綜合設計的。

公路局說，護欄末端缺口均已完成收邊完工，「影片拍到的是施工期間的畫面，那時候還沒完成銜接工程」。現在完工後所有的護欄銜接處都已經做好了收邊和漸變處理，沒有影響安全的缺口。

至於燈桿基座螺絲突出段完工皆有螺帽包覆，公路局表示，影片中看到的突出畫面是施工中的「整備階段」，並不是最後完工通車的樣子。目前完工後所有的燈桿基座和螺帽都已經用防護板或包覆。

淡江大橋為連結淡水與八里地區的重要交通建設，公路局說，公路局對通車前各項檢測與整備工作均秉持審慎態度辦理，務求以安全無虞為最高原則，迎接淡江大橋正式通車。