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網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

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淡江大橋護欄遭網紅批有危險 公路局曬證據駁斥「勿造謠」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
公路局表示，影片內容多為施工收尾階段畫面，並非最終完工狀態，目前相關護欄收邊、漸變處理及燈桿基座防護均已完成，呼籲外界勿以施工過程片段混淆視聽。（公路局／提供）
公路局表示，影片內容多為施工收尾階段畫面，並非最終完工狀態，目前相關護欄收邊、漸變處理及燈桿基座防護均已完成，呼籲外界勿以施工過程片段混淆視聽。（公路局／提供）

針對重機網紅「火花羅」質疑淡江大橋機車道護欄設計存在安全疑慮，交通部公路局表示，影片內容多為施工收尾階段畫面，並非最終完工狀態，目前相關護欄收邊、漸變處理及燈桿基座防護均已完成，呼籲外界勿以施工過程片段混淆視聽。

火花羅日前於個人粉專發布影片，指稱淡江大橋機車道護欄未採一般W型浪板護欄設計，且護欄端部未做彎折處理，恐成「刨刀式護欄」，增加機車事故致死風險；另也質疑燈桿基座螺絲未包覆，以及護欄與混凝土護欄銜接處未做漸變設計，恐對騎士造成危害。

對此，公路局回應，淡江大橋機車道護欄主要功能為導引車流、區隔空間與提升通行安全，與高速公路主線供汽車高速行駛所採用的車輛防撞護欄，在設計功能與適用需求上並不相同，不宜直接以高速公路護欄作為比較標準。

公路局指出，現行規範對一般機車道護欄並無單一固定型式，仍須依道路功能、空間條件與行車安全需求綜合設計，淡江大橋護欄均依核定圖說及現場條件施作，並已於通車前完成相關安全整備。

此外，對於影片中護欄端部未收邊問題，公路局說明，影片拍攝當時工程仍處施工階段，僅完成護欄鎖固，尚未進行與混凝土護欄銜接處的收邊與漸變施工。目前相關區域均已完成漸變銜接及收邊處理，以避免端部突兀影響行車安全。

至於燈桿基座螺帽外露問題，公路局表示，影片畫面同樣屬施工整備期間，並非最終通車狀態。現階段燈桿基座及螺帽均已完成包覆或加裝防護板，以降低外露構件對用路人的風險。

公路局強調，淡江大橋為串聯淡水與八里地區的重要交通建設，相關檢測與通車前整備均以安全為最高原則，並已於5月8日完成各項設施工程，後續也將持續觀察通車後使用情形，視實際需求滾動檢討改善。

淡江大橋 淡水

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