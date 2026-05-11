市府證實淡江大橋通車沒邀市長 藍議員：在交通部眼中市府是提款機？

淡江大橋明天正式通車，不過新北市議員江怡臻爆料，這座等待了30多年的地標，本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事，但令人心寒的是，交通部在最重要的揭牌儀式上，竟然「選擇性遺忘」了出錢、出人、出力、更出地的新北市政府。

新北市新聞局長李利貞證實，市府確實沒有收到交通部邀約參與淡江大橋通車祈福儀式。目前了解，僅在地區公所有收到活動通知。

江怡臻說，在明天的典禮上，只有淡水區與八里區長受邀出席，新北市政府從市長，到交通局，工務局，通通未受邀，在交通部眼中，新北市政府只是「提款機」？

江怡臻指出，淡江大橋總建設經費高達200多億元，其中新北市政府負擔超過70億元，甚至當工程因國際競圖導致經費暴增57億元時，新北市也是二話不說，同意共同分擔增加的經費，新北出錢出得乾脆，交通部收錢也收得很順手，怎麼到了剪綵慶賀時，新北市就「被消失」，新北扛下超過三分之一經費，新北人不是二等公民。

江怡臻說，為迎接通車，新北市工務局和交通局沒日沒夜地趕工，完成沙崙路、中正路二段的道路拓寬、改善人行道、建置微型轉運站，甚至新增了4條公車路線，結果交通部忙著把 「淡江大橋」四個字拿去註冊商標，新北把交通配套地方做足，中央卻只想著「商標權」。

江怡臻表示，以後民眾在文宣上用這名字、甚至賣個印有橋樣的蛋糕，可能都要看交通部臉色，公共建設變成私產，這不是「小鼻子小眼睛」，什麼才是。

江怡臻批評，最近民眾反應人行道風切聲噪音干擾睡眠，機車道過窄（僅 1.5 公尺）的安全問題，這些規劃上的瑕疵，中央政府與民進黨在地的立委們卻集體噤聲。等到通車典禮，才趕緊把布條拉起來，把這30年的努力全寫成中央的功勞，根本就是有爭議就裝睡，有成果就收割。

江怡臻說，淡江大橋是無數基層工程人員與中央、地方，跨黨派、跨屆期政府共同成就的結晶。但交通部這種排除異己、獨攬功勞的作風，不僅格局狹隘，更是對新北市民最大的不尊重。慶祝通車，拒絕收割。

新北市新聞局長李利貞證實，市府確實沒有收到交通部邀約參與淡江大橋通車祈福儀式。目前了解，僅在地區公所有收到活動通知。

李利貞表示，侯友宜市長同一時間有其他行程安排，但他十分重視淡江大橋能安全順利通車，已經指示新北市交控中心密切關注，隨時掌握相關情形。

李利貞也補充，警察局、交通局及捷運局於昨天臨時收到公路局開會通知，今天要開祈福儀式的交維會議，相關單位將依照會議結論配合執行號誌及路口管制，協助活動進行。