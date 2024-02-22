深坑大火空汙 雙北12個行政區有感！民怨炸鍋

新北市深坑前天發生倉儲大火，空汙隨風擴散到雙北十二個行政區，連兩天影響數百萬人生活，引發民怨，民代批雙北市府動作慢半拍、機制失靈。新北市長侯友宜昨視察火場，表示空氣品質數值雖已恢復正常，但與民眾感受有落差，會持續監測；台北市長蔣萬安坦言雙北第一時間未妥善聯繫，市府跨局處溝通和應變也未讓民眾安心，「該懲處會懲處」，今將開「通報機制協調會議」檢討。

中央氣象署指出，大台北近日吹東南風，會把火場的煙塵往新店、中永和方向吹過去。但風速弱、擴散條件差，汙染物不容易擴散。預估今天早上東北季風增強南下，風灌進來，空氣中的異味可望改善。

新北市深坑區北深路一家光電公司倉儲地下室前天大火，廠房內堆放大量含鋰電池的三C商品，火勢持續悶燒至昨晚才徹底撲滅，散發的濃煙往北市文山區、新北新店等方向擴散，引發不少民眾呼吸道不適，被迫緊閉門窗。對面的東南科大昨緊急宣布停課，北市也授權各校評估是否停課，停止戶外課程。

侯友宜昨早開完市政會議趕往深坑火場視察。他說，前天第一時間獲報後，責成消防局、環保等成立應變小組，因粒狀汙染物剛開始會有惡臭，但環保局監測未發現致癌的戴奧辛。

簡姓新北市民說，火警後臭味就傳到新店，味道重到他差點跌倒。也有民眾訴苦，房間跟火場味道一樣「快被熏死」、「空氣清淨機在尖叫」。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，一般工廠火災冒出濃煙含懸浮微粒等複雜化學物質；鋰電池燃燒的化學汙染更危險，常產生有毒氣體「氟化氫」，如果大量吸入易導致肺部傷害，輕則發炎，重則肺衰竭；「氟化氫」碰到水，則成為恐怖的「氫氟酸」，腐蝕性相當高，俗稱「化骨水」。

雙北市府前晚第一時間都接獲通報，但被批反應不積極，讓民眾忍受整晚空汙，民怨爆發。北市議員苗博雅在臉書批「市府高層睡得安穩嗎？」蔣萬安赴文山區視察時，也被里長嗆動作慢半拍。博嘉里長吳坤輝表示，空氣灰濛濛一片，里民既擔心又恐慌，「到底是燒什麼？有沒有毒」。

新北市環保局前天下午近四時起到昨天上午九時，監測九次空品有害數據都是零；局長程大維說，將持續監測。

北市環保局長吳盛忠表示，第一時間十四個空品測站數據並無異常，有臭味不代表空品不符合標準。但蔣萬安說，就算臭味沒有指標，也要讓民眾了解情況、解決事情，不能成為藉口，將要求吳提出檢討報告。