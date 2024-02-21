深坑大火飄異味被罵慢N拍 綠委嗆蔣萬安連市議員都不如

新北市深坑區昨天發生大火，刺鼻異味擴散至雙北地區，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台北市長蔣萬安不只是慢半拍，根本就是「慢N拍」，否則怎麼會昨天下午發生的火災，直到今天上午才提醒市民戴口罩、關緊門窗，真的是連市議員都不如。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，吳思瑤受訪時說，有關昨天在深坑發生的大火，台北市政府完全慢半拍，蔣萬安不只是慢半拍，根本就是「慢N拍」，台北市的人力跟物力資源充沛，環保局等相關單位應當在第一時間掌握訊息，展現出非常高的效率才對。

吳思瑤質疑，雙北首長的溝通，應該還要再加強，新北市長侯友宜才剛選完總統，應該把市政列為首要任務，「對於雙北之間的橫向聯繫，新北市發生這樣的事件，難道沒有即時轉知台北市政府，雙北一起合作嗎？」

吳思瑤說，自己身為台北市民，蔣萬安恐怕已經變成「蔣不安」，直到今天上午才在臉書發文，通知市民要戴口罩、關緊門窗，反觀台北市議員苗博雅、趙怡翔、新北市議員陳乃瑜等人，昨天晚上就在臉書發布訊息，提醒市民朋友注意異味，難道是連市議員都不如。

吳思瑤表示，整個台北市政府這麼多公務部門，螺絲到底是鬆到什麼程度，「蔣萬安、侯友宜有沒有侯侯做代誌，第一時間提醒雙北市民注意安全、提早因應，難道有這麼難嗎？」

民進黨團副幹事長洪申翰指出，火警事件是在昨天下午發生，台北盆地的擴散條件不佳，勢必會造成附近居民嚴重的空氣品質問題，「透過預警技術、模擬就可以知道的事情，居然在今天早上才提醒大家」，這根本就不叫預警，而是在放馬後砲。

洪申翰說，蔣萬安應該要記取教訓，「明顯是市政的螺絲鬆掉了」，而侯友宜在轄內的工業區火災管理，「一向做得很糟糕」，到底在風險管理、安全管理出了什麼問題，希望他不要只顧著選總統，應該回頭好好面對市政，侯友宜真的虧欠新北市民太多，新北市值得一個更好的市長。