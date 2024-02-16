罕病律師陳俊翰初二逝世 享年40歲

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰在春節大年初二過世，享年四十歲。民進黨昨表示，陳俊翰因疑似感冒引起併發症，二月十日前往台大醫院新竹分院急診，醫護人員極力搶救，仍於十一日凌晨逝世。民進黨主席賴清德表示，聽聞陳俊翰突然離世的消息，非常哀痛。

陳俊翰患有先天性「脊髓性肌肉萎縮症（ＳＭＡ）」，在家人支持下，考取律師高考榜首與會計師執照，在第十一屆立委選舉獲民進黨提名不分區立委第十六名。春節前，脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」來賓、中國央視前記者王志安因模仿陳俊翰，引發歧視爭議，也讓陳俊翰更為國人認識。

當時王志安與賀瓏雖然向陳俊翰道歉，賀瓏卻以反諷語氣說「二○二八年將全力輔選民進黨」。當時陳俊翰回應，大可不必勉強自己在二○二八年投給民進黨，但如果賀瓏及製作團隊經過四年的人生歷練後，發現未來賴清德所領導的民進黨政府做得還不錯，願意發自內心支持，「非常歡迎」。

王志安：歉意再也無法抵達

陳俊翰離世消息昨天傳出後，王志安在社群媒體Ｘ發出道歉信表示，「驚聞陳律師去世，我的歉意再也無法抵達，真是令人無限的懊悔和遺憾」。

陳俊翰家屬指出，陳俊翰將於十六日移靈新竹市生命紀念園區，並於廿七日早上公祭。

據了解，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵、執行長陳冠如等周邊親友，大年初一上午還接到陳俊翰傳訊拜年；二人均對陳俊翰死訊表達震驚、遺憾及痛心。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統感到相當遺憾及不捨，將持續推動強化保障身障者權益的政策。賴清德昨晚表示，陳俊翰是一個勇敢的生命鬥士，罹患罕病卻沒有任何放棄，且不斷充實自己。國民黨及民眾黨也表達哀悼。

陳俊翰出生時即被診斷罹患ＳＭＡ，醫師曾告訴他與家人，不用藥存活時間僅三至四年。受疾病影響，他的四肢癱軟萎縮，須乘電動輪椅，由母親照料生活。國中開始，夜間睡覺須使用呼吸器，還曾因電毯著火導致雙腿截肢。

但陳俊翰克服疾病桎梏，考取哈佛大學法學研究所碩士學位，曾任加州柏克萊大學訪問學者，並取得密西根大學法律博士學位。他也是台大法律、會計雙學士，為二○○六年律師高考榜首，是台灣第一位ＳＭＡ律師。

陳俊翰曾說，除擔任律師，更想當一位倡議者，「讓身心障礙者發揮自我價值」。他生前出席最後一場記者會，仍掛心全國三百名無藥可用的ＳＭＡ病友，希望盡一己之力，為患者爭取用藥權益，遺志最快將在今年上半年實現。