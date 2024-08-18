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大陸海巡在台海「巡航執法」 陸媒：常態化延伸

中央社／ 台北18日電
中國央視旗下的新媒體「玉淵譚天」針對這一行動宣稱，這是「常態化的進一步延伸」，更指中國的相關部門已建立大數據系統，在台海進行更加全面的管理。圖／截自玉淵譚天微博
中國央視旗下的新媒體「玉淵譚天」針對這一行動宣稱，這是「常態化的進一步延伸」，更指中國的相關部門已建立大數據系統，在台海進行更加全面的管理。圖／截自玉淵譚天微博

中國福建海事局及東海救助局昨天至今天共同實施「巡航執法」。中國央視旗下的新媒體「玉淵譚天」針對這一行動宣稱，這是「常態化的進一步延伸」，更指中國的相關部門已建立大數據系統，在台海進行更加全面的管理。

今年2月金門快艇案後，中國大陸方面宣布在金門附近海域進行常態化「執法巡查」。儘管此一事件在7月底暫時告一段落，但陸方常態化的執法巡查沒有落幕，陸方又趁休漁結束開漁的時機，進一步宣稱在台海「巡航執法」。

央視旗下的新媒體「玉淵譚天」今天發布一則解釋性報導，針對這次台灣海峽「巡航執法」，重彈今年以來陸方對兩岸海域問題「硬的立場」的舊調。但又在報導最後向台灣民眾「示軟」，指台灣民眾可「透過項目」獲得陸方發放的船員證書，中國是全球第2大郵輪市場，可以共享「發展機遇」。

報導提到，這次行動到達台灣海峽中部以東2海里（約3.7公里）的範圍內，最南端已經到達了台灣淺灘，巡航覆蓋面積比往年範圍更廣。

報導引述「匿名專業人士」宣稱，這次行動加強了海事管理機構對台灣海峽的「海上交通管控」與應急救援能力。先前，涉海部門已經在金門附近海域實現常態化執法巡查，現在這樣的「常態化」已經進一步延伸。

「玉淵譚天」這則報導聲稱，台灣海峽內部船舶流量大，航行線路十分密集。在交叉點水域，船舶發生碰撞的風險大，「格外需要交通秩序的管理」。

報導並提到，為了對台灣海峽進行更加精準、高效、全面地管理，「國家相關部門」已經建立了大數據系統。可對過往台灣海峽的船隻進行大數據實時監測、分析。

報導聲稱，這些訊息具體包括船名、船號、航速、噸位及航行狀況等，來自台灣的船隻同樣也在監測分析的範圍內；同時又表示，「海事、海警、海監、漁政等多部門，已經逐漸在台灣海峽織起了一張全面覆蓋式的『安全網』」。

報導接著又以中國「海警法」表示，「海警法」明確了對非法捕撈問題的處置方式。

中共官媒央視報導，中國福建海事局及東海救助局昨天至今天共同實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，由2艘海巡船及1艘救援船共同執行30.5小時，巡航總里程413海里（約765公里）。

報導提到，這次行動由「海巡06」、「海巡0802」、「東海救115」共3艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行。

金門

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