陸休漁期結束萬船齊發 金門漁會：漁民小心

大陸結束為期三個月的休魚期，前天中午一解禁，福建沿海陸續有近萬艘船隻起錨出海，海上擁擠，交通風險增加，昨凌晨發生陸籍漁船碰撞沉沒，金門區漁會已提醒漁民出海特別注意，加強宣導避免與陸籍漁船靠近，以免發生糾紛、危險。

不少民眾前天在休漁期結束後，就透過漁業雷達ＡＰＰ觀測，發現金門島周遭密密麻麻的都是大陸漁船，好像被「包圍」，也有漁民說，海上「萬船齊發」，金門的漁民有些怕惹麻煩，就提早返航。

○二一四陸船翻覆，涉案的海巡人員不起訴處分，引發陸方不滿，上月又發生澎湖籍漁船大進滿八十八號被大陸海警扣押，都讓兩岸關係持續緊張，如今兩岸聯手搜救是否有助破冰？

中山大學政治研究所榮譽教授廖達琪表示，此案發生地為台灣限制水域外超出台灣界線，海巡署出動艦艇人道救援，是優先善意行為，人道救援是最高原則，若雙方能以人道救援為最高原則看待此意外，讓陸方解讀為台灣對陸籍漁船也有人道關懷。

立委洪孟楷說，漁船翻覆事件人道救援勝過一切，尤其人員落海無論是大陸籍或其他國籍漁船，台灣主動提供協助人道救援應該肯定，若因為這次聯手搜救讓兩岸互動正常，也是樂觀看待。