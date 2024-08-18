陸船金門外海遭撞沉 1死3失蹤

○二一四大陸漁船翻覆案暫時落幕，但金門東碇島外昨天凌晨，有一艘大陸漳州籍漁船「閩龍漁六三八七七」在金門東碇島東方、我方限制水域外一點三浬與不明船舶擦撞沉沒，船上共七名船員，兩岸共同投入搜救，陸籍漁船撈起四人，其中一人死亡，另外三人仍失蹤。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，昨天凌晨三時許，福建籍漁船「閩龍漁六三八七七」在漳州鎮海角東南約十四浬處與另一艘漁船發生碰撞後沉沒。她說，事發後，福建省海上搜救中心立即組織展開搜救，並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救。

船上一共有船員七人，四人被大陸漁船救起、其中一名重傷船員經搶救無效死亡，另有三人失蹤，相關搜救行動仍在進行中。

我海巡署昨天凌晨四時卅三分接獲台北任務管制中心通報，先後派出三艘巡防艇現場馳援搜救。搜救時，金門天候西南風，風力四級，陣風八級，浪高一公尺，海巡署第十二巡防區把握救人黃金七十二小時，以輪班方式，投入最大能量搜救剩下三名失蹤者。

陸漁船遭撞沉位置 製表／地方社會中心

海巡署昨天上午七時四十六分在金門料羅南石滬岸際搜索灘岸，在右側岸際發現一具男性遺體，一度認為是落海漁民，但由於屍體已經腫脹嚴重，研判已經落水許久，初步排除是落海失蹤漁民。

熟悉兩岸人士指出，若落海船員不幸身亡，由我方打撈到遺體，按慣例會通知紅十字會金門支會，請他們通報陸方協尋，是否有失蹤人口，比對遺體特徵，如有疑似為失蹤者，再由紅會協助家屬到金門來，以ＤＮＡ比對確認後，由家屬領回遺體、入殮火化，送回家鄉。

大陸伏季休漁期前天結束，多數漁船都出動，萬船齊發下，海上交通擁擠危險，海巡署呼籲我國漁民，東碇島是大陸劉五店國際航道的必經海路，在東碇島近海捕魚作業時，一定要注意安全，尤其是夜間期間。

海委會主委管碧玲說，大陸每年開漁日，海上漁船蜂擁而出，各項秩序或救生救難事件都有可能發生，希望一切平安；大陸休漁結束，海巡隊即一一與對岸取得聯繫，表示有需要，可以協同處理海上各種狀況，昨天陸籍漁船在東碇島東方海域沉沒的事情一發生，經通報就立即投入救援。