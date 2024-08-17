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陸船金門外海撞沉釀1死3失蹤 國台辦：通報中華搜救協會共同搜救

聯合報／ 記者陳政錄／青島即時報導
對於今晨的陸船在金門外海翻覆案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮證實兩岸正共同搜救。記者陳政錄/攝影
對於今晨的陸船在金門外海翻覆案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮證實兩岸正共同搜救。記者陳政錄/攝影

今天清晨，金門東碇島外有一艘陸籍「閩龍漁63877」漁船與不明船舶擦撞沉沒，兩岸正全力共同搜救。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮下午也說明證實，事發後，福建省海上搜救中心立即組織開展搜救，並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救，目前，獲救4名船員被轉移至岸上後，1名重傷船員經搶救無效死亡。

據大陸國台辦發布，朱鳳蓮表示，今日凌晨3時許，福建籍漁船「閩龍漁63877」在漳州鎮海角東南約14海浬處與另一艘漁船發生碰撞後沈沒。船上共有船員7人，其中4人被大陸漁船救起、3人失蹤。

她說，事發後，福建省海上搜救中心立即組織展開搜救，並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救。獲救4名船員被轉移至岸上後，其中1名重傷船員經搶救無效死亡。相關搜救行動仍在進行中。

海巡署早前通報，今凌晨4時33分接獲台北任務管制中心通報，陸籍「閩」船於金門東碇島東方6.5浬（限制水域外3.2浬），遭1艘不明船舶擦撞沉沒，共七人落海，其中四人由陸籍船隻救起，一人失去生命跡象，目前正搜尋其餘3人，若有發現3人蹤跡，將直接交由陸方處理。

據國台辦發布，沉沒陸籍漁船應是「閩龍漁63877」，非早前媒體報導的「閩龍漁60877」，且陸方通報的是中華搜救協會，並非海巡署，在明面上避開兩岸官方部門直接溝通。

公開資訊顯示，中華搜救協會是台灣的民間社團法人組織，於1993年9月18日經內政部及台北地方法院分別核准立案成立，經常參與台灣各地區及大陸、香港、美國等救護，宗旨是增強搜救功能，和「依據主管機關指示推動海峽兩岸三地海、空難、旅遊、人身安全事故之通報，協調兩岸救難單位發揮全面救助並協調支援協助。」

國台辦 朱鳳蓮 海巡署 金門

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