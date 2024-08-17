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陸船翻覆案海巡獲不起訴 學者示警後續衝擊

聯合報／ 記者陳政錄／青島即時報導
大陸海協會副會長孫亞夫說，因為先有台獨，大陸才有懲治台獨、反對台獨、遏制台獨的措施。記者陳政錄／攝影
大陸海協會副會長孫亞夫說，因為先有台獨，大陸才有懲治台獨、反對台獨、遏制台獨的措施。記者陳政錄／攝影

金門地檢署昨公布「2.14」陸船翻覆案調查結果，對海巡艇長、駕駛不起訴處分，大陸國台辦表示不能接受，喊話應如實公布事實真相。對於事件後續效應，是否影響陸客赴金門或仍在陸受調查的「大進滿88號」洪姓船長，大陸涉台學者包承柯17日受訪坦言，「完全沒有影響的話是不可能」，且在當前台獨勢力囂張、台灣當局不接受「九二共識」的背景下，大陸會持續對金廈海域加強管理。

由大陸國台辦旗下海研中心主辦的「兩岸關係研討會」，於17日在青島舉行開幕式，邀請兩岸學者、各界代表約160人出席。

會議期間，就金廈海域事件發生後，衝擊兩岸關係發展，海協會副會長孫亞夫受訪指出，「其實我是希望兩岸同胞多交流，兩岸各界人士多交流，大家來增進了解，然後來妥善地處理各種事情」。他強調，台灣方面接受「九二共識」，反對「台獨」的時候，兩岸關係發展得很好，2016年後民進黨當局堅持「台獨立場」，破壞了兩岸關係發展的政治基礎，才會導致現在的情況。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，撞船事件責任在台灣海巡署船隻上，問題如果不能澄清，對於將來金廈海域發生的事情，「我們還是有很大的擔心的」。

包承柯強調，雖然人道層面解決了，但現在在「錯和對」的問題上還沒有得到解決，這需要進一步釐清，大陸國台辦已經表示「不能接受」，這需要台灣方面進一步反思，如何認真面對事件的責任問題。

是否造成後續影響，例如金門正爭取陸客觀光，澎湖籍漁船「大進滿88號」洪姓船長也仍在大陸接受調查。包承柯坦言，「完全沒有影響的話是不可能的」，如果不能阻止類似事件再次發生，無法保障大陸漁民或者遊客在相關區域的安全，「那是一個大問題」。

他並指，特別是在撞船事件後，大陸海警加強執法巡航與管控，這是大陸的方向和目標，同時，也希望兩岸有溝通的管道，但基礎是「九二共識」與「一個中國原則」，若台灣不接受，兩岸無法對這些問題進行深入探討，那麼大陸只能繼續單方面的，加強對相關海域的管控，尤其是現在台獨勢力囂張的背景下。

就此次研討會，討論「台獨史觀」，以及先前大陸推出懲治「台獨」頑固分子的司法文件，孫亞夫也重申，台獨分裂行為破壞、阻礙了兩岸關係發展，因為先有台獨，大陸才有懲治台獨、反對台獨、遏制台獨的措施，同時，民進黨當局的作法，會給兩岸民眾往來和相互理解造成困難，這是不會成功的，相信在雙方共同努力下，兩岸關係能衝破目前的困難。

包承柯說，這次會議，針對的就是台灣一些政治人物提出所謂「互不隸屬」、「兩國論」的說法，以打擊台獨分裂勢力，目前，大陸已經在軍事、經濟、法制上用多層面手段打擊台獨分裂行徑，這是一個長期的任務，需要不斷提升警覺性，也要透過學術角度，進一步釐清「台獨史觀」的危害性，說清楚、講明白，讓台灣民眾知道「台獨是絕路」。

對於2月14日的陸船翻覆案，上海東亞研究所副所長包承柯表示，人道層面問題解決了，但錯和對的問題還沒解決。記者陳政錄／攝影
對於2月14日的陸船翻覆案，上海東亞研究所副所長包承柯表示，人道層面問題解決了，但錯和對的問題還沒解決。記者陳政錄／攝影
由大陸國台辦旗下海研中心主辦的「兩岸關係研討會」，於17日在青島舉行開幕式，邀請兩岸學者、各界代表約160人出席。記者陳政錄／攝影
由大陸國台辦旗下海研中心主辦的「兩岸關係研討會」，於17日在青島舉行開幕式，邀請兩岸學者、各界代表約160人出席。記者陳政錄／攝影

中共 兩岸關係 金門 陸客

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