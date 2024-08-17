管碧玲：已加購裝備落實蒐證

陸船翻覆案海巡署二名執法人員均獲不起訴，兩罹難漁民家屬昨低調未回應，海洋委員會主委管碧玲說，事件發生後，海巡署痛加檢討，每名執勤人員都配置微型攝影機，將於本月廿二日啟用，年底前加裝完成所有艦船艇舷外固定式監控錄影設備。

海巡署副署長謝慶欽表示「哀矜勿喜」，希望盡速恢復兩岸海域平靜。立委陳玉珍表示，兩岸關係要很長遠，此事拖了超過半年，讓兩岸的往來都受到影響，停滯很久，大家應該往前看，看兩岸如何繼續交流。

謝慶欽說，海委會對此感到難過不捨，對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，並全面精進執法技巧，盡最大的努力，避免類似案件再發生。

海委會表示，第一時間即指示海巡署循傳統民俗為籌辦祭儀，早晚馨香祭拜亡者，直到上月卅日雙方簽署協商紀要，我方完成有關程序，將遺體交還陸方為止，未曾中斷。

陳玉珍指出，此案在七月底兩邊有共識，包括撫慰金與遺體與船隻交還，家屬對溺死也沒有異議，此案重點是到底當初海巡有沒蓄意要將漁船翻覆，調查結果是沒有。

陳玉珍說，隨著「○二一四」事件順利解決，胡姓釣客也返回金門，澎湖大進滿號也有進展，下一步有關兩岸之間的交流往來，主要是爭取陸客赴金門團體旅遊或自由行，預計本月二十日前後，會陪同金門縣議長洪允典、議員與台金觀光業者，前往北京跟相關單位探討開放陸客赴金門旅遊事宜。

至於為何金門縣長陳福海未同行？陳玉珍表示，這團是民意代表，主要反映民意，讓北京聽到台灣民意的呼聲，所以沒有邀請縣府；金門縣府指出，盼此事件過後，金廈海域風平浪靜，兩岸關係有序推進。