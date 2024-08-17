聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸船翻覆2死案 海巡艇長駕駛不起訴

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門地檢署調查陸船翻覆釀二死案，調查認定我國巡防艇並無故意衝撞行為，黃姓艇長與蔡姓隊員實施強制力未逾越必要程度，難以歸責過失致死罪。圖／檢方提供
金門地檢署調查陸船翻覆釀二死案，調查認定我國巡防艇並無故意衝撞行為，黃姓艇長與蔡姓隊員實施強制力未逾越必要程度，難以歸責過失致死罪。圖／檢方提供

○二一四陸船翻覆釀二死，海巡隊巡防艇的蔡姓隊員與黃姓艇長遭被過失致死罪被告，金門地檢署歷經六個多月偵查，認為兩船確實碰撞，但海巡是依法攔檢，但在碰撞前後能反應的時間太短，難以因此歸責，加上陸船船長開航經驗不到十次等因素，因此對蔡、黃處分不起訴。

檢方指出，今年二月十四日下午一時許，海巡隊接獲通報並發現有一艘陸籍快艇，自大陸地區水域駛入台灣「禁止水域」，海巡隊巡防艇即命令陸籍快艇停船受檢，但陸籍快艇卻加速逃逸，逃逸過程中未出「禁止水域」即翻覆，于姓船長、來姓船員死亡。

海巡署黃姓艇長及蔡姓駕駛因分別為決策下令者、駕駛為實際操船者，列過失致死罪被告，另有二名隊員則對船舶航行不具實際影響力，未列被告。

檢方調查，兩名死者均是生前落水後溺水死亡，且死者家屬對檢察官及法醫師認定死因為溺死均無意見。

檢方指出，陸籍快艇外觀上並無船名，顯有違法，從巡防艇接獲通報、巡防艇廣播及開始追逐、到兩船發生接觸及碰撞、陸籍快艇翻覆等期間，陸籍快艇均處於金門地區的禁止水域內，且陸艇在聽聞海巡要求停船受檢的廣播，仍加速逃逸。

檢方勘驗發現，兩船確實發生接觸及碰撞，經檢視陸艇未見船體有嚴重變形或大面積損壞，巡防艇也僅有些微撞擊痕跡，顯示巡防艇並無故意衝撞行為，海巡艇長和駕駛實施強制力並未逾越必要程度。

生還陸籍漁民證稱，陸籍快艇是「黑船」，不能報關、不能下水，且快艇甲板上艙口、人孔，無水密的裝備，傾斜時船艙容易浸水，加速時因不穩定平衡翻覆。而于姓船長之前不會開船、也沒有駕船執照，開船出海經驗不到十次，翻覆有可能出於未具備適當航行知識及經驗。

檢方發現，翻覆前陸籍漁船出現大角度地右轉，加上在碰撞前六秒，漁船突然降速，若海巡在六秒內反應，應可避免碰撞，但六秒反應時間太短，難以因此歸責。

檢方表示，海巡依法登艇稽查屬依法實施，過程發生追逐、碰撞，都是「法所容許之風險」，另外陸船生還的二漁民均稱未有「翻覆是出於碰撞」，無充分證據可證明陸船翻覆是出於被告過失，處分不起訴。

海巡署 過失致死 金門

延伸閱讀

金門快艇案海巡不起訴 陸委會：尊重調查結果

金門0214事件偵結...海巡人員均不起訴 管碧玲：盡力避免再發生

0214翻船案經183天今偵查終結 海巡副署長：哀矜勿喜

0214陸船翻覆釀2死案...艇長、駕駛涉過失致死 檢今不起訴理由曝

相關新聞

陸船翻覆2死案 海巡艇長駕駛不起訴

○二一四陸船翻覆釀二死，海巡隊巡防艇的蔡姓隊員與黃姓艇長遭被過失致死罪被告，金門地檢署歷經六個多月偵查，認為兩船確實碰撞...

0214事件金檢偵結2海巡不起訴 陳玉珍：此事應可翻篇

0214陸船翻覆案，金門地檢署今天對外說明整個偵查結果，海巡署2名執法人員均獲不起訴處分，此舉是否會引起後續效應，頗受關...

陸船翻覆案金門地檢署不起訴 國台辦：不能接受

對於2月14日金廈海域陸船翻覆案，釀兩名大陸船員死亡，金門地檢署今公布調查結果，對海巡艇長、駕駛予以不起訴處分，大陸國台...

金門0214事件偵結...海巡人員均不起訴 管碧玲：盡力避免再發生

金門海域今年2月14日發生海巡人員執法追捕大陸漁船翻船，造成2名大陸籍漁民死亡事件，海巡巡防艇黃姓艇長和蔡姓駕駛因涉嫌過...

0214翻船案經183天今偵查終結 海巡副署長：哀矜勿喜

歷經6個多月、183天的偵查，金門 0214 陸船翻覆釀2死案，金門地檢署昨終於偵查終結，今天正式對外公布調查報告，海巡...

0214陸船翻覆釀2死案...艇長、駕駛涉過失致死 檢今不起訴理由曝

發生在今年2月14日的陸船翻覆釀2死案，金門地檢署今天表示，此案於昨日偵查終結，認依偵查所得證據，被告海巡巡防艇黃姓艇長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。