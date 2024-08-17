陸船翻覆2死案 海巡艇長駕駛不起訴

○二一四陸船翻覆釀二死，海巡隊巡防艇的蔡姓隊員與黃姓艇長遭被過失致死罪被告，金門地檢署歷經六個多月偵查，認為兩船確實碰撞，但海巡是依法攔檢，但在碰撞前後能反應的時間太短，難以因此歸責，加上陸船船長開航經驗不到十次等因素，因此對蔡、黃處分不起訴。

檢方指出，今年二月十四日下午一時許，海巡隊接獲通報並發現有一艘陸籍快艇，自大陸地區水域駛入台灣「禁止水域」，海巡隊巡防艇即命令陸籍快艇停船受檢，但陸籍快艇卻加速逃逸，逃逸過程中未出「禁止水域」即翻覆，于姓船長、來姓船員死亡。

海巡署黃姓艇長及蔡姓駕駛因分別為決策下令者、駕駛為實際操船者，列過失致死罪被告，另有二名隊員則對船舶航行不具實際影響力，未列被告。

檢方調查，兩名死者均是生前落水後溺水死亡，且死者家屬對檢察官及法醫師認定死因為溺死均無意見。

檢方指出，陸籍快艇外觀上並無船名，顯有違法，從巡防艇接獲通報、巡防艇廣播及開始追逐、到兩船發生接觸及碰撞、陸籍快艇翻覆等期間，陸籍快艇均處於金門地區的禁止水域內，且陸艇在聽聞海巡要求停船受檢的廣播，仍加速逃逸。

檢方勘驗發現，兩船確實發生接觸及碰撞，經檢視陸艇未見船體有嚴重變形或大面積損壞，巡防艇也僅有些微撞擊痕跡，顯示巡防艇並無故意衝撞行為，海巡艇長和駕駛實施強制力並未逾越必要程度。

生還陸籍漁民證稱，陸籍快艇是「黑船」，不能報關、不能下水，且快艇甲板上艙口、人孔，無水密的裝備，傾斜時船艙容易浸水，加速時因不穩定平衡翻覆。而于姓船長之前不會開船、也沒有駕船執照，開船出海經驗不到十次，翻覆有可能出於未具備適當航行知識及經驗。

檢方發現，翻覆前陸籍漁船出現大角度地右轉，加上在碰撞前六秒，漁船突然降速，若海巡在六秒內反應，應可避免碰撞，但六秒反應時間太短，難以因此歸責。

檢方表示，海巡依法登艇稽查屬依法實施，過程發生追逐、碰撞，都是「法所容許之風險」，另外陸船生還的二漁民均稱未有「翻覆是出於碰撞」，無充分證據可證明陸船翻覆是出於被告過失，處分不起訴。