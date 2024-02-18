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馬英九：兩岸不對話 難解決越界捕魚問題

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
前總統馬英九。本報系資料照
前總統馬英九。本報系資料照

中國大陸快艇連兩天闖金門海域，兩岸關係再掀緊張。前總統馬英九昨天受訪時表示，這類事件在海上難免會發生，應該依法秉公處理；他也直指兩岸不對話，難解決問題。

陸籍快艇日前在金門越界捕魚，因拒檢翻覆造成兩名船員死亡；十五日金門漁民又發現「三無快艇」（無船名、無船舶證書和無船籍港登記）越界捕魚。

馬英九昨出席華僑救國聯合總會新春團拜前受訪表示，這類事件在海上難免會發生，應該依法秉公處理。兩岸關係緊張的最大問題就是政府和大陸不對話，這是非常不可想像的事，雙方有這麼多利益關係，不對話怎麼解決問題。

【記者蔡家蓁／金門報導】越界捕魚被驅離落海死亡的二名大陸漁民，金門地檢署檢察官日前已完成第一次遺體相驗，初步認定二名死者是因船隻翻覆事故溺水死亡，但案發過程仍有待釐清，並將詢問死者家屬對相驗結果有無意見。

漁民 金門 馬英九

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