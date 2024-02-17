翻船事件憂陸報復 金門漁會籲漁民減少出海

大陸漁船在金門北碇島海域越界捕魚被金門海巡隊驅離事件，升溫成兩岸政治議題，海巡署副署長許靜芝昨赴金門區漁會閉門會談，漁會提到擔心陸方藉機報復，已呼籲漁民近期盡量減少出海，避免擦槍走火。有漁民說，事件發生後，大陸漁船驟減，有可能是事件發生後，大陸官方就嚴格限制類似的「三無」漁船出港。

許靜芝昨專程到金門，除瞭解意外事件調查進度，也分別拜會縣長陳福海與議長洪允典，並與金門區漁會理事長陳水義與金門縣紅十字會總幹事呂忠飛閉門會談，呂忠飛指大陸二名罹難者家屬來金門的旅宿費用，金門縣佛教會願意襄助，盼往生的漁民早日魂歸故里。

陳福海指出，過去曾多次發生因為捕撈漁獲衍生的爭執與衝突事件，兩岸有關當局應基於悲天憫人的態度，針對金廈兩岸漁民生計議題，開啟理性和平的務實對談，推展互利共好的契機。

許靜芝則向陳福海提出盼縣府能透過管道向廈門告知，希望對岸能約束漁民違常事件，此次發生意外的「三無漁船」，這些無船名、無船舶證書和無船籍港登記漁船，本來就是兩岸共同執法取締的重點項目，海巡隊是依法執行驅離攔檢。

「本來是一樁意外，結果變成政治事件」，陳水義無奈表示，兩岸漁民在海上討生活，其實偶爾有意外，這次因為兩岸沒溝通管道，讓問題變複雜。

海委會主委管碧玲昨在臉書為死者哀悼，希望保護亡者不被公審，但她請大家相信，海域執法是必要的，海巡不會粗暴對待大陸漁民，更強調「我們沒有讓兩岸情勢因取締越界捕魚變得更緊張」；現在偵查不公開，待時機成熟，所有過程都會透明接受檢視。

一名漁會幹部透露，前天對岸的圍頭民間救難組織幹部來找漁會，當時漁會人員提及，大陸四名漁民是越界捕魚，結果對方回他「越什麼界？金廈哪有什麼界」，指金門是在大陸範圍內，哪有什麼界，他解讀大陸不承認禁、限制水域。