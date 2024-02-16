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管碧玲：越界「三無船」 海巡取締無惡行

聯合報／ 記者陳政錄劉宛琳廖炳棋／台北報導
海洋委員會主委管碧玲。記者劉宛琳／攝影
海洋委員會主委管碧玲。記者劉宛琳／攝影

就陸籍「無船名」快艇十四日在金門北碇島禁止水域內越界捕撈，後拒檢翻覆釀二死事件，就事件肇因，陸委會定義，本案經初步調查，我海巡人員係依法執行職務，「過程並無不當」。陸委會表示，近日多艘次陸籍漁船更不斷進入我方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害我方漁民權益及沿岸居民生活，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。

至於後續處理，包括被帶回調查的兩名陸籍船員，以及兩名死者，海基會昨日重申，會關注案件後續。

海委會主委管碧玲昨表示，越界捕魚的陸籍船舶是「三無船舶」，沒有船名、船舶證書及船籍登記，此類船舶是兩岸協同執法時所關注的標的，也是雙方加強取締的對象，已穿越限制水域進到禁止水域，海巡署在海域管轄範圍內依法行政，沒有什麼惡性行為。但無論是不是依法行政，執法過程中有不幸罹難事件，海委會都表達遺憾和哀悼並協助處理，已和部分家屬取得聯繫。

海基會 海巡署 管碧玲 金門 陸委會 魚類

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