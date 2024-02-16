高孔廉：應盡力協商 非升高衝突

對於這起引發兩岸關係再度緊繃的事件，陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長高孔廉受訪坦言，這是一個不幸的事件，認為我方應對死者家屬表示慰問。他並就大陸國台辦、陸委會的相關表態指出，既然事情已經發生，兩岸雙方應盡力透過協商解決，而非升高衝突，包括陸方應約束漁民行為，台灣執法也要有一些講究，如公布錄影等證明，「讓大家都能夠接受」。

高孔廉補充，過去我方就曾希望和大陸協商，如何畫分漁區，從近年情勢來看，因我方有所約束，沒有台灣漁船越界，反而時有大陸漁船過來，面對這起事件，兩岸有必要就雙方作業漁區進行協商。

曾任陸委會主委辦公室主任、東吳大學華商研究中心諮詢委員施威全指出，事件後續處置的觀察重點，是我方是否拿此事為籌碼，堅持陸方必須正式地透過兩岸協商平台才能取得我方案情資訊，就如同香港的陳同佳案，不過從當下陸委會主委邱太三發言說，「海巡自己有管道」等，可判斷蔡政府或許會放手讓海巡這種事務階層的管道應對陸方，只要控管得宜，這事件不會成為兩岸政治定位的法理爭執。

國家政策研究基金會副研究員揭仲昨天表示，中共很可能會利用這次事件，進一步建立在台灣海峽、甚至我方外離島禁限制水域執法的新事實，並以實際行動宣示不承認我方有依據自身法令於相關海域行駛管轄權的權力，以支援其對台灣海峽的法律戰。

揭仲也指出，中共也可能以拒絕承認我方的法律管轄權為由，要求釋放被我方扣留的漁民；若我方拒絕，則中共可能會動員海上執法船艦、海上民兵和漁船，在選定水域對我方施壓，刻意升高緊張情勢，嘗試迫使我方讓步。